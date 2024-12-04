Ve ticaret savaşı başladı: Çin’den ABD’ye kritik yasak kararı

04 Aralık 2024 09:30 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:31

Çin, ABD’ye kritik öneme sahip galyum, germanyum ve antimon ihracatını durdurdu. Yasağın, teknoloji ve savunma sektörlerinde maliyetleri artırması bekleniyor. Çin, bu kararla ABD'nin çip kısıtlamalarına karşılık verdiğini duyurdu.

Çin​, Amerika Birleşik Devletleri​'ne karşı ticaret kısıtlamalarını artırarak önemli teknoloji​ ve savunma​ alanlarında kullanılan bazı kritik hammaddelerin ihracatını yasakladığını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik çip üretim teknolojisi üzerindeki ihracat kısıtlamalarına misilleme olarak bu kararı aldıklarını açıkladı.

Yasağa dahil olan maddeler arasında galyum, germanyum ve antimon gibi yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan ve stratejik öneme sahip olan metaller bulunuyor. Çin, bu adımıyla ABD'nin çip üretim teknolojisi üzerindeki sınırlamalarına karşı net bir tavır ortaya koydu.

Bu metaller, bilgisayar çiplerinden güneş panellerine, savunma sanayinden otomobil üretimine kadar birçok sektörde kullanılıyor. ABD, bu tür hammaddelerin yaklaşık yarısını Çin’den ithal ediyor. Ancak Çin'in ihracat yasağı, bu maddelerin fiyatlarında hızlı artışa neden oldu. Örneğin, antimon fiyatları bu yıl iki katına çıkarak ton başına 25 bin doları geçti.

ÇİN’DEN SERT TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına sert çıkarak, “ABD, ulusal güvenlik bahanesiyle Çin’i hedef alıyor. Bu tür tek taraflı ve hukuksuz yaptırımlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi. Lin, ABD’nin teknoloji pazarında adil rekabet ilkesini ihlal ettiğini ve küresel ekonomik düzeni bozduğunu savundu.

HANGİ SEKTÖRLER ETKİLENECEK?

Yasak kapsamında Çin, sadece metallerin değil, aynı zamanda bu maddelerin üretiminde kullanılan ileri teknolojilerin ihracatını da sınırlandırdı. Bunlar arasında, savunma sanayinde kullanılan süper sert malzemeler ve grafit de yer alıyor. Bu karar, ABD’de çip üretimi ve diğer ileri teknoloji alanlarındaki maliyetleri artırabilir.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

ABD, geçtiğimiz aylarda Çinli 140 şirketi, çip üretim ekipmanları ve yüksek bant genişliğine sahip bellek çipleri gibi ileri teknoloji ürünlerinde ihracat kontrolü uyguladığı listeye eklemişti. Çin ise bu adımı, “kasıtlı bir baskı” olarak nitelendirdi. Çin Otomobil Üreticileri Derneği, bu durumun uluslararası ticareti ve tedarik zincirlerini tehdit ettiğini belirterek ABD'yi eleştirdi.

TİCARET SAVAŞLARINDA GELECEK NE GETİRECEK?

Uzmanlar, iki ülke arasındaki bu ticaret savaşının uzun vadede küresel teknoloji sektöründe ciddi etkilere yol açabileceğini düşünüyor. ABD'nin kendi kaynaklarını değerlendirmek için yeni projelere yönelmesi beklenirken, Çin'in bu adımı, küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirebilir.

Çin ve ABD arasındaki bu ticaret gerilimi, teknoloji alanındaki rekabetin sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor. Gelişmeler, sadece iki ülke için değil, küresel ekonomi için de büyük bir sınav niteliği taşıyor.