Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Vedat Işıkhan duyurdu: Bu kişilere hibe ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamı için hibe başvurularının başladığını duyurdu. Bugüne kadar toplamda 295 milyon TL'den fazla hibe desteği yapıldığını bildiren Bakan Işıkhan son başvuru tarihi hakkında bilgi verdi.

Vedat Işıkhan duyurdu: Bu kişilere hibe ödenecek
Çalışma ve Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için başvurularının başladığını duyurdu. sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakan Işıkhan, kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, rehabilitasyon ve işe uyum projeleriyle yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için fırsat sunulduğunu bildirdi.

Vedat Işıkhan duyurdu: Bu kişilere hibe ödenecek

Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda 2025/2 sayılı Komisyon Toplantısı'nda, yaklaşık 700 engelli ve eski hükümlü başvurusu arasından 462 projeye toplam 280 milyon TL hibe desteği sağlandığı bilgisini de paylaştı.

Vedat Işıkhan duyurdu: Bu kişilere hibe ödenecek

Serebral palsili, otizmli, down sendromlu ve diğer zihinsel engelli bireylerin iş hayatına katılımı için başlatılan projesinde ise 8 projeye 15 milyon TL hibe tahsis edildiği duyuruldu.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteğinde son başvuru tarihi ise 24 Ekim 2025 olarak bildirildi.

https://x.com/isikhanvedat/status/1971499992343814155?s=48

