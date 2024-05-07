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Venedik'e giriş ücreti bile işe yaramadı! Ayakbastı parası turisti azaltmadı

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 13:55 - Güncelleme : 07 May 2024 13:57
Venedik&#039;e giriş ücreti bile işe yaramadı! Ayakbastı parası turisti azaltmadı

Venedik Belediye Meclisinin hayata geçirdiği "giriş ücreti" uygulaması beklenen sonucu vermedi. Kentin kasasına para aktı ama turist akışı azalmadı. Ancak aylık beklenen gelire 8 günde ulaşıldı.

Venedik Belediye Meclisi, kente gelen turist akışını kontrol altında tutabilmek için geçen kente gelecek her günübirlik ziyaretçiden para alınmasına karar verdi. Giriş ücreti de kişi başına 5 euro olarak belirlendi.

YOĞUNLUK YÜZÜNDEN 'AYAKBASTI' PARASI ALINDI

Karar geçen yıl Eylül ayında alındı ama, uygulama geçtiğimiz 25 Nisan'da başladı.
Hedef, hem kente turist girişini azaltmak hem de 7 ayda yaklaşık 700 bin euro gelir elde etmekti.

Fotoğraf: The Guardian
Fotoğraf: The Guardian

AYLIK HEDEF GELİRE 8 GÜNDE ULAŞILDI

Ancak 7 ay olarak belirlenen hedef gelire sadece 8 günde ulaşıldı.

8 gün boyunca Venedik'e gelen 144 bin 645 ziyaretçi, kentin kasasına 700 bin Euro'dan fazla para bıraktı. Bu da, uygulamanın turist yoğunluğunu azaltmadığını, ancak geliri artırdığını gösterdi.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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