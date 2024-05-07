Venedik'e giriş ücreti bile işe yaramadı! Ayakbastı parası turisti azaltmadı

07 May 2024 13:55 - Güncelleme : 07 May 2024 13:57

Venedik Belediye Meclisi, kente gelen turist akışını kontrol altında tutabilmek için geçen kente gelecek her günübirlik ziyaretçiden para alınmasına karar verdi. Giriş ücreti de kişi başına 5 euro olarak belirlendi.

YOĞUNLUK YÜZÜNDEN 'AYAKBASTI' PARASI ALINDI

Karar geçen yıl Eylül ayında alındı ama, uygulama geçtiğimiz 25 Nisan'da başladı.

Hedef, hem kente turist girişini azaltmak hem de 7 ayda yaklaşık 700 bin euro gelir elde etmekti.

Fotoğraf: The Guardian

AYLIK HEDEF GELİRE 8 GÜNDE ULAŞILDI

Ancak 7 ay olarak belirlenen hedef gelire sadece 8 günde ulaşıldı.

8 gün boyunca Venedik'e gelen 144 bin 645 ziyaretçi, kentin kasasına 700 bin Euro'dan fazla para bıraktı. Bu da, uygulamanın turist yoğunluğunu azaltmadığını, ancak geliri artırdığını gösterdi.