Venedik'e giriş ücreti bile işe yaramadı! Ayakbastı parası turisti azaltmadı
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 13:55 - Güncelleme : 07 May 2024 13:57
Venedik Belediye Meclisinin hayata geçirdiği "giriş ücreti" uygulaması beklenen sonucu vermedi. Kentin kasasına para aktı ama turist akışı azalmadı. Ancak aylık beklenen gelire 8 günde ulaşıldı.
Venedik Belediye Meclisi, kente gelen turist akışını kontrol altında tutabilmek için geçen kente gelecek her günübirlik ziyaretçiden para alınmasına karar verdi. Giriş ücreti de kişi başına 5 euro olarak belirlendi.
YOĞUNLUK YÜZÜNDEN 'AYAKBASTI' PARASI ALINDI
Karar geçen yıl Eylül ayında alındı ama, uygulama geçtiğimiz 25 Nisan'da başladı.
Hedef, hem kente turist girişini azaltmak hem de 7 ayda yaklaşık 700 bin euro gelir elde etmekti.
AYLIK HEDEF GELİRE 8 GÜNDE ULAŞILDI
Ancak 7 ay olarak belirlenen hedef gelire sadece 8 günde ulaşıldı.
8 gün boyunca Venedik'e gelen 144 bin 645 ziyaretçi, kentin kasasına 700 bin Euro'dan fazla para bıraktı. Bu da, uygulamanın turist yoğunluğunu azaltmadığını, ancak geliri artırdığını gösterdi.
Kaynak: tgrthaber.com