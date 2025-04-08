Vergi borçlarına büyük fırsat geliyor! Yapılandırma yolda: Özgür Erdursun detayları açıkladı

Vergi borçlarını ödemekte zorlanan mükellefler için umut ışığı doğuyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Maliye Bakanlığı’nın yeni bir yapılandırma düzenlemesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Vergi affına dair detayların ise çok yakında netlik kazanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürürken, bir yandan da vergi tahsilatını artırmaya yönelik adımlar atıyor. Vergi borcunu süresi içinde ödemeyen mükellefler için haciz süreçleri başlatılırken, ödeme gücü bulunmayanlar için ise yeni yapılandırma seçenekleri gündemde.

YENİ YAPILANDIRMA YOLDA

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni bir vergi affının yolda olduğuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, tahsil edilmesi güç hale gelen kamu alacakları için yeni bir yapılandırma planının hazırlandığını belirtti.



Özellikle Bağ-Kur borçlarının bu kapsamda yer alıp almayacağı, kamuoyunda merakla bekleniyor. Erdursun, yapılandırma sürecinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde netleşmesini beklediklerini ifade ederken, hali hazırda borcu bulunan ve yapılandırma talep eden birçok mükelleften tahsilat yapılacağını öngörüyor.

BAĞ-KUR BORÇLARI VE VERGİ AFFI BEKLENTİSİ

Ancak ödenmesi neredeyse imkânsız hale gelen borçlar için daha esnek düzenlemeler içeren bir yapılandırma paketinin devreye alınması da masada yer alıyor. Erdursun, yüz binlerce Bağ-Kur’lunun vergi affına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:



"1 Mayıs 2021 tarihine kadar olan Bağ-Kur borçları daha önce silinmişti. Dileyenler bu borçları, brüt asgari ücretin yüzde 34,5’i oranındaki prim tutarlarıyla yani günlük 299,06 TL üzerinden ihya edebiliyor. Ancak Bağ-Kur’luların merak ettiği iki önemli konu var: Geçmişte olduğu gibi ihya hakkı, güncel primlerle mi yoksa geçmiş prim tutarlarıyla mı olacak? Ve 1 Mayıs 2021 sonrası borçlar için de benzer bir silme işlemi söz konusu olacak mı?"