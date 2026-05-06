Vergi borcu olanı rahatlatacak düzenleme TBMM'de: 36 ay vade 72 aya çıkıyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Borcu olan esnafa kolaylık için yeni düzenleme TBMM'ye sunuldu. Vergi ve kamu borçlarında taksit süresi 72 aya çıkarken, teminatsız tecil sınırı 1 milyon TL’ye yükseltiliyor. İşte 15 maddelik yeni ekonomi paketinin tüm detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Ülke Türkiye, Güvenli Liman Türkiye" hedefinin altyapısını oluşturacak yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifte, varlık barışına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler; küresel belirsizliklerin arttığı dönemde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde "istikrar adası, güvenli liman olmasını" somut adımlarla güçlendirdiklerinin altını çizdi. Güler, "Kapsamlı reformlar ile birlikte İstanbul'un sermaye, ticaret ve karar alma merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
- Esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.
- Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Böylece varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek.
- Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Düzenleme ile döviz girişinin artırılması ve uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor.
- Türkiye'nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla 'Nitelikli Hizmet Merkezi' tanımı yapılıyor.
- Yurtdışından alınan malın Türkiye'ye getirilmeden satılması (transit ticaret) ile nitelikli hizmet merkezlerinin kazançlarına yönelik indirim oranı yüzde 95, İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcılar için yüzde 100 olarak belirleniyor.
- Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında önemli indirimler sağlanıyor. Buna göre, yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı, ürettiklerini doğrudan ihraç edenler için 16 puan indirimle yüzde 9, diğer ihracatçılar için ise 11 puan indirimle yüzde 14 olarak uygulanacak.
- Transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan kazanç indirimlerinin, 'Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi' hesaplamasında matrahtan düşülmesine imkân tanınıyor.
- İstanbul Finans Merkezi'ndeki finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031'den 2047 yılına kadar uzatılıyor.
- Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin paya dönüştürülebilir borçlanma araçları yoluyla yatırım alması kolaylaştırılacak. 'Dijital Şirket' statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulacak.
- Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı yıllık brüt ücretin 1 katından 2 katına çıkartılıyor.
- İstanbul Finans Merkezi ve Nitelikli Hizmet Merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personeline gelir vergisi istisnaları getiriliyor.
- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni vergi barışı düzenlemesi yapılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekip düzenlemeye geçmişten daha fazla ilgi gösterilmesini beklediklerini açıkladı.
- Beyanda bulunulan varlıklar nedeniyle soruşturma ya da ceza uygulanmayacak.