Vergi borcu olanlar dikkat: Maliye Bakanlığı açıklama yaptı

Son günlerde sosyal medyada yayılan “vergi affı geliyor” iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan net bir yanıt geldi.. Son dönemde yeniden dillendirilen vergi yapılandırmasıyla ilgili iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen “vergi affı hazırlanıyor” iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Bakanlık, kamuoyunda vergi affı olarak bilinen yapılandırma kanununa yönelik herhangi bir yasal düzenleme ya da hazırlık süreci bulunmadığını vurguladı.

Bazı meslek mensuplarının sosyal medyada "yakın zamanda vergi affı açıklanacak" şeklinde yaptığı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, bu tür söylentilerin mükellefleri yanılttığı ve vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini engelleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Bakanlık, 17 Nisan’da kendi resmi internet sitesinde benzer bir bilgilendirme yaptıklarını da hatırlatarak, vatandaşların yalnızca kurumsal ve doğrulanmış kaynaklardan gelen açıklamalara güvenmeleri gerektiğini özellikle vurguladı.

https://x.com/HMBakanligi/status/1935357943827837129