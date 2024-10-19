'Vergi borcunuz var' e-postalarına karşı uyarı: Dijital Vergi Dairesi sitesi kopyalandı, yapılması gerekenler sıralandı

19 Ekim 2024 11:39 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:41

Vatandaşların e-posta adresine sık sık mesaj yollayan dolandırıcıların bu kez yeni yöntemi ''vergi borcunuz var'' şeklinde ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu mesajlar karşısında yapılacakları bildirdi. Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalandığı açıklandı.

Türkiye’de sahtecilik ve dolandırıcılık​ yöntemlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Vatandaşların kredi karşı bilgilerini ele geçirmek isteyen çeteler bu kez "vergi borcunuz var" e-postalar atmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı​ Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşları sahte mesajlara karşı uyardı.

''VERGİ BORCUNUZ VAR'' YÖNTEMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyararak, işlem ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini bildirdi.

SAHTE SİTEYE YÖNLENDİRİLİYORLAR

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.

E-POSTALARA DİKKAT!

Bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.