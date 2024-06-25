Vergi cezaları paketinde vatandaşlara kötü haber! Uzlaşma ve faiz indirimi artık yok

25 Haziran 2024 17:14 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:30

Milyonlarca vatandaşın gözü Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi ceza uygulamaları paketine çevrildi.

1 Temmuz'da açıklanacak olan vergi reformu uygulaması sonrası vergilerde yaşanan usulsüzlükler ortadan kalacak.

Vatandaşların aksatmadan ödemesi gereken vergi cezaları ve faizlerine dair detaylarda vergi reform paketinde yer alacak.

VERGİ CEZALARI PAKETİ ADALETSİZLİĞİ ÖNLEYECEK!

Vergi ceza reformu paketine dair merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

Ünlü ekonomist Bayram yapılacak vergi ceza reformu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin çıkarmış olduğu vergi paketiyle birlikte bazı vergi reformları gündeme geliyor. Buradaki amaç vergi alınmayan konulardan vergiler alınması ya da vergi kayıp kaçan olduğu alanlardan vergilerin daha adaletli ve daha sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi adına bu reform paketi oluşturuluyor. Burada bakanlığın açıklamış olduğu bir bir diğer husus da vergi uslu cezaları ve diğer cezalarda bir indirimin olmaması yani bir siz vergi, vergi kaçırmak, vergiden kaçınmak adına ya da vergi ödenmemiş bir durum söz konusu olursa burada maliye bakan tarafından kesilen ceza vergi aslı oluyor."

UZLAŞMA VE FAİZ İNDİRİMİ ARTIK YOK

Bayram, getirilecek olan kuralların özellikle vergisini zamanında yatıran vatandaşı rahatlatacağı ancak diğer yandan vergisini aksatan vatandaşların ise paket sonrası resmen ter dökeceği sinyallerini "Vergi aslında sonra buna ilişkin gecikme zammı faizi veya da vergi ziyaı cezaları oluşuyor. Yeni getirilen paketle birlikte artık vergi, aslı, uzlaşma ya da indirime konu olabilecek ama cezalar. Bu şekilde geçerse indirime ya da uzlaşmaya konu olamayacak. Bu yerinde bir düzenleme çünkü zamanında vergisi ödemeyen bir kişi şu faiz ortamında parasını değerlendirmiş oluyor. Yani 1.000.000 liralık bir vergi borcu. Eğer ödemezse 32 günde 45 ile 50.000 TL mevduat faizi kazanabiliyor ama vergisin zamanında ödeyen bir kişi ya da gecikme zammı öden bir kişi daha zararda olmuş gibi gözüküyor ve daha sonrasında da bir uzlaşmaya indirime gidilirse burada vergi zamanda ödeyen kişi aleyhine bir durum söz konusu oluyor" ifadelerini kullanarak açıkladı.

Bayram sözlerine ise uygulanacak vergi reformu hakkındaki şu detayları vererek devam etti:

"O yüzden bundan öne geçebilmek adına bir. Düzenleme yapıldı ve vergisini tam ve zaman ödeyen vatandaşa korumakla alakalı bir değerlendirme yapılıyor. Bununla alakalı da vergi asla bağlı olarak kesilen vergi ziyareti, usul cezaları gecikmez ama faizleri üzerinden bir uzlaştırma indirim söz konusu olmayacak."

KİRALARDAKİ YÜZDE 25'LİK SINIR KALKACAK MI?

En çok merak edilen Temmuz ayından sonra kaldırılacağı düşünülen kiralardaki yüzde 25'lik zam oranı oldu. Bayram kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren konu hakkında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bir diğeri de ev sahibi kiracı ilgilendiren noktalar burada tabii vergi paketin içinde yok ama bunu bekliyoruz. Evlerin satış bedellerinin gerçek dereceden gösterilerek rayiç değil, gerçek televizyon gösterilerek tapu harcının tapu harcındaki vergilerin kayıp kaçak olmaması adına bir düzenleme bekliyoruz. Ama bu şu anda vergi paket içerisinden yok ancak önümüzdeki günlerde Temmuz sonu itibariyle yüzde 25'lik konut kira zam sınırı ortadan kalkacak, iş yerlerinde olduğu gibi enflasyon farkı neyse 12 aylık ortalama neyse o yansıyan. O yüzden ev sahibi ve kiracılar bundan sonra dönemde buna dikkat etmeliler ve bütçelerini 10'a çıkart göre ayarlamalar diyebiliriz."