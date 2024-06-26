Vergi cezalarında uzlaşmama kararından vazgeçildi iddiası!

26 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:35

Vergide uzlaşma mekanizmasını tamamen kaldıran karar tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi ve cezalarda uzlaşmama kararından geri dönüldüğü iddia edildi.

24 HAZİRAN'DA DURDURULDU

CNBC-e'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi ve cezalarda uzlaşmama kararından geri dönüldü.

Vergi Usul Kanunu ile düzenlenen vergi ve cezalarda uzlaşma mekanizması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın defterdarlıklara talimatıyla 24 Haziran’dan itibaren durdurulmuştu. Talimatta, mükelleflere vergi aslı ve cezanın tamamından indirim yapılmaması, bunun kabul edilmesi durumunda uzlaşma belgesinin imzalanması talimatı verilmişti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Çok sayıda mükellefi yakından ilgilendiren gelişme tepkilere yol açmıştı. Uzlaşma sürecine müdahil meslek gruplarının da devreye girmesi ve mekanizmanın devamını talep etmesi kararda etkili oldu. Bakanlıkla yapılan görüşmelerde tarhiyat öncesi uzlaşma mekanizmasının devam etmesi kararlaştırıldı ve meslek mensuplarına bu karar duyuruldu.

YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILIYOR

Vergi ve cezalarda uzlaşma uygulaması ile ceza tebligatından itibaren 3 ay içinde ödeme yapacağını taahhüt eden mükelleflere yüzde 50 oranında indirim yapılıyor.