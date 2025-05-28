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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Vergi denetimi başladı! 10 bin mükellef mercek altında

Yüksek Gelir Grubuna dahil olan ve gelir beyannamesini vermemiş olan 10 bin mükellef Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın merceğine takıldı. Kusurlu mükelleflere vergi incelemesi başlatıldı.

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Vergi denetimi başladı! 10 bin mükellef mercek altında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 09:14

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, gelir vergisi beyannamesini vermemiş 10 bin mükellefin "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı" kapsamına alındığını ve izahata davet edeceğini duyurdu.

Vergi denetimi başladı! 10 bin mükellef mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 10 bin büyük şirket ortağına vergi incelemesi başlatacağını açıkladı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vergi beyannamesi vermemiş 10 bin mükellefi izahata davet edeceğini belirtti.

10 BİN KİŞİ MERCEK ALTINDA

Paylaşımda, "Büyük şirket ortağı olup, 2023-2024 döneminde Gelir Vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz olan 10.000 mükellef “Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı” kapsamına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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