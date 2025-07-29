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 | Bengü Sarıkuş

Vergi denetiminde tarihi rekor: İlk 6 ayda 225,5 milyar TL'lik matrah farkı

Vergi müfettişleri, yılın ilk 6 ayında yürüttüğü inceleme, izaha davet, teftiş ve gözetim gibi denetim faaliyetleri sonucu, mükellefler tarafından beyan dışı bırakılan tarihi düzeydeki 225,5 milyar liralık matrah farkını tespit etti.

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Vergi denetiminde tarihi rekor: İlk 6 ayda 225,5 milyar TL'lik matrah farkı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:00

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, ocak-haziran döneminde de denetim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü. VDK tarafından yürütülen vergi incelemeleri sonucu 2024 sonunda 159,75 milyar lira bulunurken bu yılın sadece ilk 6 ayında ortaya çıkarılan matrah farkı 134,89 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre inceleme yoluyla bulunan matrah farkı yaklaşık yüzde 180, tarhı istenen vergi yüzde 150 ve önerilen ceza yüzde 112 artış gösterdi.

Vergi denetiminde tarihi rekor: İlk 6 ayda 225,5 milyar TL'lik matrah farkı

VDK'nin çalışmaları sonucu, 2024 yılında riskli görülüp izah vermesi istenen mükellefler vergi matrahlarını yaklaşık 17 milyar lira artırmış ve izah yoluyla yükseltilen vergi rakamı 2,25 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yılın sadece ilk 6 ayında mükelleflerin izaha davet edilmesi sonucu artırılan matrah 42,3 milyar lirayı, vergi de 2,7 milyarı aştı. Böylece yılın daha 6 ayında geçen yılın rakamları aşıldı.

Vergi denetiminde tarihi rekor: İlk 6 ayda 225,5 milyar TL'lik matrah farkı

Vergi müfettişleri, 2024 yılında ülke genelinde vergi daireleri nezdinde yürüttüğü teftiş çalışmalarında tespit ettikleri hususlarla geçen sene hazineye 1,6 milyar lira kazandırmıştı. Bu yılın ilk 6 ayında teftiş çalışmaları neticesinde bulunan matrah farkı 16,3 milyar lirayı aştı. Tarh ettirilen vergi tutarı da 1,8 milyar liranın üstüne çıkarak rekor düzeye ulaştı.

Vergi denetiminde tarihi rekor: İlk 6 ayda 225,5 milyar TL'lik matrah farkı

HEDEF: 10 BİN MÜKELLEF

Başkanlık, beyanname öncesi döneme ilişkin kapsamlı, planlı ve uyum düzeyi yüksek mükellef gruplarını hedefleyen iki ayrı büyük gözetim programı yürüttü. "Beyanname gözetim çalışması" ile ulaşılan 40 bin mükelleften 18 bini 32 milyar liralık matrah artışına gitti. Büyük ölçekli şirketlerin ortağı konumundaki 10 bin mükellefi hedefleyen yeni gözetim çalışmasına da devam ediliyor.

Vergi denetiminde tarihi rekor: İlk 6 ayda 225,5 milyar TL'lik matrah farkı

Böylece Başkanlık, değişen denetim vizyonuyla yılın ilk 6 ayında yürüttüğü inceleme, izaha davet, teftiş ve gözetim gibi denetim faaliyetleri sonucu mükellefler tarafından beyan dışı bırakılan 225,5 milyar liralık matrah farkını tespit etti. VDK bu tespitle daha yılın ilk yarısında tüm zamanların en yüksek denetim sonucuna ulaştı.

Vergi denetiminde tarihi rekor: İlk 6 ayda 225,5 milyar TL'lik matrah farkı

Başkanlık, 2024 yılında gerçekleştirdiği vergi incelemeleri sonucu, gecikme faizleri hariç 120 milyar lirayla rekor kamu alacağının tahakkuk ettirilmesini sağlamıştı.

Vergi denetiminde tarihi rekor: İlk 6 ayda 225,5 milyar TL'lik matrah farkı

KAYIT DIŞI İLE SIKI MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de VDK'nin, proaktif bir denetim politikası benimsediğini belirterek, "Kayıt dışılıkla her alanda ve her türlü yöntemle etkin mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yoğun denetimlerimizle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz. Kayıt dışıyla mücadele için attığımız adımlar sonuç veriyor, denetim sonuçları da bu alanda elde edilen büyük başarının göstergesi oldu. Vergi müfettişlerimize de yürüttükleri bu detaylı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK KONUYU DEĞERLENDİRDİ

https://x.com/memetsimsek/status/1950086846697943164

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ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#Matrah Farkı
#Vergi Denetımı
#Vekalet Denetim Kurulu
#Vergi İncelmeleri
#Kayıt Dışı Mücadele
#Ekonomi
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