Vergi kaçakçılığına geçit yok! Maliye'den kuyumculara sıkı takip: 3 bin kişilik ekip, 707 adrese eş zamanlı denetim
Vergi kaçakçılığıyla mücadelesini sürdüren Maliye'nin bu sefer ki adresi kuyumcular oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kısa süre önce "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" açıklaması bakanlığı harekete geçirdi. Kuyum sektöründe faaliyet gösteren 707 adrese eş zamanlı denetim yapıldı.
Vergi reformu paketinin yankıları sürerken Maliye vergi kaçakçılığı konusunda sıkı takibe devam ediyor. Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" açıklaması dikkat çekmişti. Harekete geçen yetkililer kuyum sektöründe faaliyet gösteren 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yaptı.
BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU
Bakan Şimşek yaptığı bir açıklamasında vergi kaçakçılığına vurgu yaparak "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Şimşek "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" bilgisini de paylaştı. Şimşek'in bu sözlerinin ardından gözler kuyumculuk sektörüne çevrildi.
3 BİN KİŞİLİK EKİP, 707 ADRES
Vergi Denetim Kurulu (VDK) ilk aşamada, kuyumculuk sektörünü yakın takibe aldı. VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.
Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı.
DÖVİZ ALIM SATIMI DA TAKİPTE
Yapılan denetimlerin ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre, Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirilecek. Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilecek.
Bunların yanında faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edilecek. Ayrıca, iş yerlerinde başkalarına ait pos cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilecek.
Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alınacak.
Bakanlık, kuyumculuğun ardından diğer sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek bu yıl denetimsiz hiçbir alan bırakmayacak.