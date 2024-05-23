Vergi kaçıranı ihbar eden ikramiyeyi kaptı! İşte hesabınıza yatacak para

23 May 2024 13:29 - Güncelleme : 23 May 2024 13:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni adımlar attı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamada; vatandaşların ihbarlarını daha etkin yapabilmesi için yeni şikayet kanalları oluşturulduğu aktarıldı.

Yeni dönemle birlikte; vatandaşlar, IBAN ile ödeme isteyen ve fiş yada fatura kesmeyenleri sosyal medyadan hızlıca şikayet edilebilecek.

İhbar ve şikayetleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla; Dijital Vergi Dairesi'nin (GİB) resmi sitesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri detaylıca güncellendi.

İHBAR NEREDEN YAPILIR?

Ek olarak; BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden DM-Direkt Mesaj yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açıldı.

İhbarlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi’nden (189) de yapılabiliyor.

VATANDAŞA NE KADAR PARA VERİLECEK?

Vatandaşlar, yaptıkları şikayetler için "ihbar ikramiyesi" talep edebilecekler. Yapılan ihbar sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek.

İHBAR EDİLEBİLECEK KONULAR...

Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre ihbar edilebilecek konular ise şu şekilde: