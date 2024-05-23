Vergi muafiyetinde çalışma tamamlandı! Bakan Şimşek tarih verdi

23 May 2024 16:29 - Güncelleme : 23 May 2024 17:23

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında vergi muafiyeti ve istisna çalışmalarına yönelik açıklamalar yaptı.

Şimşek açıklamalarında şunları kaydetti:

DEZENFLASYON SÜRECİNE DESTEK OLMAMIZ LAZIM

"Bizim KDV ya da diğer vergileri artırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz Geçiş döneminden dezenflasyon dönemine girmek üzereyiz Merkez Bankamıza dezenflasyon sürecinde destek olmamız lazım.

ALTINDA KOTA GEÇİCİ

Vergi muafiyet ve istisnaların gözden geçirilmesi çalışması tamamlandı gibi; yakında, bir iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz. Altınla ilgili uygulamaya koyduğumuz kota ve tedbirler geçici, ama ara dönemde gerekirse bu kotayı ilave tedbirleri tereddütsüz ortaya koyacağız.

KKM'DEN CİDDİ ÇIKIŞ VAR

Tabi ki sektörün şikayetleri olacak ama bizim için önemli olan sürdürülebilir cari açık Küresel kaynağa erişmemiz Türkiye açısından önemli; ciddi kaynak girdi, girmeye devam edecek KKM'den ciddi çıkış var, piyasayı bozmadan bu çıkışı devam ettireceğiz

Finans sektörü zor bir yıl geçiriyor, özsermaye karlılığı enflasyonun altında onun da farkındayım ama bu geçiş döneminde herkesin fedakarlık yapması lazım Programımızın çerçevesi geçici sermaye akımlarına dayalı bir program değil Bizim bir kur hedefimiz de yok"