Vergi paketinde ÖTV detayı! İstisna süresi uzayacak, vergiler mirasçıya kalacak

15 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:58

Hazine’nin 226 milyar TL gelir beklediği yeni vergi paketine dair detaylar belli olmaya başlarken Özel Tüketim Vergisi için planlanan karar ortaya çıktı. İddialara göre, İstisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergiler mirasçılar tarafından ödenecek.

ÖTV KISITLAMASI

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den muaf tutuluyor. Bunun gerçekleşmesi için Binek otomobili Türkiye’de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedelinin 1 milyon 591 bin TL’nin altın olması lazım.

Hazine çalışmasına göre, bu satışlar nedeniyle vazgeçilen ÖTV tutarı 2024’te 54,8 milyar TL, KDV tutarı da 10,9 milyar TL. 2024 yılının ilk 5 ayında satılan araçların yaklaşık yüzde 30’u bu şekilde satıldı.

İSTİSNA SÜRE UZAYACAK

Taslak çalışmada istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, 3 ay önce ÖTV muafiyetli araçların 5 yıl satılmaması şartının 10 yıla çıkartılabileceğini aktarmıştı.

Özpeynirci, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Mart sonunda olabileceğini aktarmıştım Taslak aşamasındaki yeni vergi paketinde ÖTV muafiyetli otomobil alma istisnasından yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.”