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Vergi paketinde ÖTV detayı! İstisna süresi uzayacak, vergiler mirasçıya kalacak

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Ekonomi Gazetesi
15 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:58
Vergi paketinde ÖTV detayı! İstisna süresi uzayacak, vergiler mirasçıya kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yakında Meclis’e geleceğini açıkladığı vergi paketinde ÖTV ayrıntısı dikkat çekti. İstisnadan yararlanma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılırken istisnaya konu olan vergiler mirasçıya kalacak.

Hazine’nin 226 milyar TL gelir beklediği yeni vergi paketine dair detaylar belli olmaya başlarken Özel Tüketim Vergisi için planlanan karar ortaya çıktı. İddialara göre, İstisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergiler mirasçılar tarafından ödenecek.

ÖTV KISITLAMASI

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den muaf tutuluyor. Bunun gerçekleşmesi için Binek otomobili Türkiye’de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedelinin 1 milyon 591 bin TL’nin altın olması lazım.

Hazine çalışmasına göre, bu satışlar nedeniyle vazgeçilen ÖTV tutarı 2024’te 54,8 milyar TL, KDV tutarı da 10,9 milyar TL. 2024 yılının ilk 5 ayında satılan araçların yaklaşık yüzde 30’u bu şekilde satıldı.

Vergi paketinde ÖTV detayı! İstisna süresi uzayacak, vergiler mirasçıya kalacak - 1. Resim

İSTİSNA SÜRE UZAYACAK

Taslak çalışmada istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, 3 ay önce ÖTV muafiyetli araçların 5 yıl satılmaması şartının 10 yıla çıkartılabileceğini aktarmıştı.

Özpeynirci, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Mart sonunda olabileceğini aktarmıştım Taslak aşamasındaki yeni vergi paketinde ÖTV muafiyetli otomobil alma istisnasından yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.”

Kaynak: Ekonomi Gazetesi
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