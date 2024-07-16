Vergi reformu paketinde IBAN ve POS cihazı detayı! Yurt dışına çıkış harcı için yeni dönem
Vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi bugün TBMM’ye sunulacak. Vergi reformu yurt dışına çıkış harcı, POS cihazı ve IBAN kullanımı gibi alanlarda da düzenlemelere gidilecek. Meslek gruplarına göre az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması teklifi ise paketten çıkarıldı. İşte tüm detaylar…
Yurt dışına çıkış harcını da içinde barındıran vergi reformuna ilişkin önemli konuların yer aldığı paket Meclis’e geliyor.
ÇOK KAZANANA VERGİ PAKET DIŞI
Vergi reformunda en çok tartışılan konulardan olan doktor, mühendis, avukat, diş hekimi ve kuyumcular gibi çok kazanan meslek gruplarından asgari Gelir Vergisi alınması teklifi pakette yer almayacak.
Teklifte, sermayeye yönelik yeni uygulamaların getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Vergi cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde hükümler de yer alıyor.
TATİLDEN ÖNCE YASALAŞACAK
Edinilen bilgiye göre, teklifin genel amacı "vergide adalet ve etkinliği artırmak" olarak belirlendi. Teklifte çok uluslu ve yerel şirketler için asgari Kurumlar Vergisi de var. Teklif, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine alınacak. Meclis tatile çıkmadan önce de yasalaşacak.
POS VE İBAN DÜZENLEMESİ GELİYOR
Paket üzerinde son revizyon hafta sonu yapıldı. 34,7 milyar lira tutarında getiri sağlaması beklenen çok kazanan meslek gruplarından asgari Gelir Vergisi alınması teklifi düzenlemeden çıkarıldı.
Vergi teklifinin kesinlikle dar gelirliye yük getirmeyeceği, kayıt dışılığı önleyeceği, etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler içerdiği bildirildi. Öte yandan teklifte, yurt dışı çıkış harcının bin 500 lira olacağı da ifade edildi. Ayrıca başkasının POS cihazını ve IBAN'ını kullananlara para cezası da öngörülüyor.