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Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 10:27 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:42
Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Böylece pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde yeni yılda zam gelecek. İşte 2025 yılı pasaport, kimlik, ehliyet ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı...

TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle yüzde 43.93 olarak kesinleşti. Böylece açıklanan veriler doğtultusunda pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde yeni yılda zam gelecek. Peki 2025'te Pasaport, Kimlik, Ehliyet, Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar artacak?

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri - 1. Resim

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIŞ GÖSTERECEK 

Pasaport Harcı: Pasaport harçlarında %43.93'lük artış sonrası 6 aylık pasaport harcı 2359,4 TL'ye yükselecek.

Kimlik Kartı Yenileme Ücreti: Kimlik kartını yenileme bedeli de %43.93'lük artışla 187,1 TL'ye çıkacak.

Ehliyet Harçları: A sınıfı ehliyet harcı 3639,1 TL'ye, B sınıfı ise 7434,6 TL'ye ulaşacak.

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri - 2. Resim

2025 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ VE HARÇLAR LİSTESİ

EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLDU?

A, A1, A2 Ehliyet Harcı

Mevcut: 2,528.4 TL

2025: 3,639.1 TL

B Ehliyet Harcı

Mevcut: 5,165.4 TL

2025: 7,434.6 TL

EHLİYET YENİLEME

Mevcut: 15 TL

2025: 21.6 TL

Yeni Ehliyetleri Yenileme

Mevcut: 1,220 TL

2025: 1,755.9 TL

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri - 3. Resim

PASAPORT HARCI ÜCRETİ

Pasaport Harcı (6 Aylık)

Mevcut: 1,639.3 TL

2025: 2,359.4 TL

Pasaport Harcı (1 Yıllık)

Mevcut: 2,396.6 TL

2025: 3,449.4 TL

Pasaport Harcı (2 Yıllık)

Mevcut: 3,912.6 TL

2025: 5,631.4 TL

Pasaport Harcı (3 Yıllık)

Mevcut: 5,558.3 TL

2025: 8,000.1 TL

Pasaport Harcı (3+ Yıl)

Mevcut: 7,833 TL

2025: 11,274 TL

Pasaport Defter Değeri

Mevcut: 790 TL

2025: 1,137 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ

Yurt Dışı Çıkış Harcı

Mevcut: 500 TL

2025: 719.7 TL

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri - 4. Resim

KİMLİK KARTI DEĞİŞTİRME

Değiştirme Nedeniyle Kimlik Kartı

Mevcut: 130 TL

2025: 187.1 TL

Kimlik Kartı Kayıp Bedeli

Mevcut: 260 TL

2025: 374.2 TL

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Kaynak: tgrthaber.com

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