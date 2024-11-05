Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri

05 Kasım 2024 10:27 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:42

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Böylece pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde yeni yılda zam gelecek. İşte 2025 yılı pasaport, kimlik, ehliyet ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı...

TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle yüzde 43.93 olarak kesinleşti. Böylece açıklanan veriler doğtultusunda pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde yeni yılda zam gelecek. Peki 2025'te Pasaport, Kimlik, Ehliyet, Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar artacak? YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIŞ GÖSTERECEK Pasaport Harcı: Pasaport harçlarında %43.93'lük artış sonrası 6 aylık pasaport harcı 2359,4 TL'ye yükselecek. Kimlik Kartı Yenileme Ücreti: Kimlik kartını yenileme bedeli de %43.93'lük artışla 187,1 TL'ye çıkacak. Ehliyet Harçları: A sınıfı ehliyet harcı 3639,1 TL'ye, B sınıfı ise 7434,6 TL'ye ulaşacak. 2025 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ VE HARÇLAR LİSTESİ EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLDU? A, A1, A2 Ehliyet Harcı Mevcut: 2,528.4 TL 2025: 3,639.1 TL B Ehliyet Harcı Mevcut: 5,165.4 TL 2025: 7,434.6 TL EHLİYET YENİLEME Mevcut: 15 TL 2025: 21.6 TL Yeni Ehliyetleri Yenileme Mevcut: 1,220 TL 2025: 1,755.9 TL PASAPORT HARCI ÜCRETİ Pasaport Harcı (6 Aylık) Mevcut: 1,639.3 TL 2025: 2,359.4 TL Pasaport Harcı (1 Yıllık) Mevcut: 2,396.6 TL 2025: 3,449.4 TL Pasaport Harcı (2 Yıllık) Mevcut: 3,912.6 TL 2025: 5,631.4 TL Pasaport Harcı (3 Yıllık) Mevcut: 5,558.3 TL 2025: 8,000.1 TL Pasaport Harcı (3+ Yıl) Mevcut: 7,833 TL 2025: 11,274 TL Pasaport Defter Değeri Mevcut: 790 TL 2025: 1,137 TL YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ Yurt Dışı Çıkış Harcı Mevcut: 500 TL 2025: 719.7 TL KİMLİK KARTI DEĞİŞTİRME Değiştirme Nedeniyle Kimlik Kartı Mevcut: 130 TL 2025: 187.1 TL Kimlik Kartı Kayıp Bedeli Mevcut: 260 TL 2025: 374.2 TL İlgili Haberler Gelir vergisi dilimleri değişiyor! İşçi ve memurun cebinden çıkacak rakam belli oldu 2025 trafik cezaları belli oldu! Bunu yapan yandı: Cezası 9 bin 267 TL'ye çıktı