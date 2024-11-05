Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri
TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Böylece pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde yeni yılda zam gelecek. İşte 2025 yılı pasaport, kimlik, ehliyet ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı...
TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle yüzde 43.93 olarak kesinleşti. Böylece açıklanan veriler doğtultusunda pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde yeni yılda zam gelecek. Peki 2025'te Pasaport, Kimlik, Ehliyet, Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar artacak?
YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIŞ GÖSTERECEK
Pasaport Harcı: Pasaport harçlarında %43.93'lük artış sonrası 6 aylık pasaport harcı 2359,4 TL'ye yükselecek.
Kimlik Kartı Yenileme Ücreti: Kimlik kartını yenileme bedeli de %43.93'lük artışla 187,1 TL'ye çıkacak.
Ehliyet Harçları: A sınıfı ehliyet harcı 3639,1 TL'ye, B sınıfı ise 7434,6 TL'ye ulaşacak.
2025 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ VE HARÇLAR LİSTESİ
EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLDU?
A, A1, A2 Ehliyet Harcı
Mevcut: 2,528.4 TL
2025: 3,639.1 TL
B Ehliyet Harcı
Mevcut: 5,165.4 TL
2025: 7,434.6 TL
EHLİYET YENİLEME
Mevcut: 15 TL
2025: 21.6 TL
Yeni Ehliyetleri Yenileme
Mevcut: 1,220 TL
2025: 1,755.9 TL
PASAPORT HARCI ÜCRETİ
Pasaport Harcı (6 Aylık)
Mevcut: 1,639.3 TL
2025: 2,359.4 TL
Pasaport Harcı (1 Yıllık)
Mevcut: 2,396.6 TL
2025: 3,449.4 TL
Pasaport Harcı (2 Yıllık)
Mevcut: 3,912.6 TL
2025: 5,631.4 TL
Pasaport Harcı (3 Yıllık)
Mevcut: 5,558.3 TL
2025: 8,000.1 TL
Pasaport Harcı (3+ Yıl)
Mevcut: 7,833 TL
2025: 11,274 TL
Pasaport Defter Değeri
Mevcut: 790 TL
2025: 1,137 TL
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ
Yurt Dışı Çıkış Harcı
Mevcut: 500 TL
2025: 719.7 TL
KİMLİK KARTI DEĞİŞTİRME
Değiştirme Nedeniyle Kimlik Kartı
Mevcut: 130 TL
2025: 187.1 TL
Kimlik Kartı Kayıp Bedeli
Mevcut: 260 TL
2025: 374.2 TL