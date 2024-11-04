Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu
TÜİK milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport gibi birçok ödeme kaleminde zam oranı belli oldu. 2025 yılı yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 oldu. Peki MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi. Her yıl ekim ayı sonunda açıklanan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Bu oran, vergi ve harçlarda yapılacak artışları doğrudan etkiliyor.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte, 2024 yılında pasaport, ehliyet, kimlik harçları; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV); gelir vergisi dilimleri; emlak vergisi; otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemde yeniden değerleme oranı kadar artış bekleniyor. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalar çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma ya da yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Bu yetki doğrultusunda oranı değiştirme veya aynı tutma kararı alınabilir.
GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞİYOR
Gelir vergisi dilimlerinde de bu oran doğrultusunda güncellemeler yapılıyor. 2024 yılı için gelir vergisinin yüzde 15’lik birinci dilimi, mevcut 110 bin TL seviyesinden 158 bin TL’ye çıkarıldı.
EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7833
2025: 11.274
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti var. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı bilinmiyor.
TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?
Cep telefonu IMEI kaydı
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Yurt dışı çıkış harcı ücreti
2024: 500 TL
2025: 720 TL
TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL