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Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:44

TÜİK milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport gibi birçok ödeme kaleminde zam oranı belli oldu. 2025 yılı yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 oldu. Peki MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE​, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi. Her yıl ekim ayı sonunda açıklanan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı​ olarak kabul ediliyor. Bu oran, vergi ve harçlarda yapılacak artışları doğrudan etkiliyor.

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 1. Resim

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte, 2024​ yılında pasaport, ehliyet, kimlik harçları; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV); gelir vergisi dilimleri; emlak vergisi; otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemde yeniden değerleme oranı kadar artış bekleniyor. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalar çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma ya da yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Bu yetki doğrultusunda oranı değiştirme veya aynı tutma kararı alınabilir.

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 2. Resim

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞİYOR

Gelir vergisi dilimlerinde de bu oran doğrultusunda güncellemeler yapılıyor. 2024 yılı için gelir vergisinin yüzde 15’lik birinci dilimi, mevcut 110 bin TL seviyesinden 158 bin TL’ye çıkarıldı.

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 3. Resim

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı) 

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 4. Resim

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833
2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti var. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı bilinmiyor.

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 5. Resim

TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL
2025: 720 TL

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 6. Resim

TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL
2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 7. Resim

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL

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Kaynak: tgrthaber.com
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