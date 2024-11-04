Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

04 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:44

TÜİK milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport gibi birçok ödeme kaleminde zam oranı belli oldu. 2025 yılı yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 oldu. Peki MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi! MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek?

Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi! MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek?

TBMM'ye sunulan teklife göre MTV kapsamında olan motosiklet cc değeri değişti

TBMM'ye sunulan teklife göre MTV kapsamında olan motosiklet cc değeri değişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE​, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi. Her yıl ekim ayı sonunda açıklanan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı​ olarak kabul ediliyor. Bu oran, vergi ve harçlarda yapılacak artışları doğrudan etkiliyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte, 2024​ yılında pasaport, ehliyet, kimlik harçları; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV); gelir vergisi dilimleri; emlak vergisi; otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemde yeniden değerleme oranı kadar artış bekleniyor. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalar çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma ya da yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Bu yetki doğrultusunda oranı değiştirme veya aynı tutma kararı alınabilir.

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞİYOR

Gelir vergisi dilimlerinde de bu oran doğrultusunda güncellemeler yapılıyor. 2024 yılı için gelir vergisinin yüzde 15’lik birinci dilimi, mevcut 110 bin TL seviyesinden 158 bin TL’ye çıkarıldı.

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)



2024: 1.308 TL

2025: 1.882



Ehliyet Harcı (B sınıfı)



2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı



2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL



1 yıllık pasaport harcı



2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL



2 yıllık pasaport harcı



2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL



3 yıllık pasaport harcı



2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL



3 yıl üzeri pasaport harcı



2024: 7833

2025: 11.274



Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti var. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı bilinmiyor.