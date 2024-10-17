Vergi yüzsüzleri bir bir belli oluyor: İsimleri listeyle ilan edildi

17 Ekim 2024 18:17 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:24

Antalya'daki vergi yüzsüzleri listesi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi borcunu ödemeyenlere ilişkin liste vergi dairelerinde ilan edilmeye başlandı. Listede ödenmeyen toplam vergi borcu 11 milyar TL olarak dikkat çekti. İşte isim isim vergisini ödemeyenler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı​ vergi borcunu ödemeyen "vergi yüzsüzlerini" bir bir ilan edeceğini duyurmuştu. Şehirlerin vergi dairelerinde listeler ilan panolarına asılmaya başlandı. Antalya​ Vergi İdaresi Başkanlığı 11 milyar TL borcun sahibi olan isimleri listeye astı.

LİSTENİN BAŞINDA 839 MİLYON BORÇLU ŞİRKET VAR

Antalya'da 843 şahıs ve şirket borçlu bulunuyor. Listenin ilk sırasında 839 milyon TL borcu bulunan tasfiye halinde bir şirket var.

TÜRKİYE ÇAPINDA VERGİ YÜZSÜZLERİ 1 KASIM'DA BELLİ OLUYOR

15 gün boyunca merkez ve ilçelerde bulunan vergi dairelerinde ilan edilecek liste​, 1 Kasım 2024 tarihinde ise Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye çapında açıklanacak.

Alanya, Manavgat, Kemer, Serik, Gazipaşa, Kumluca, Muratpaşa, Korkuteli, Finike, Kaş, Akseki, Elmalı ve Demre ilçelerindeki vergi dairelerinde de askıya çıkarıldı. Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı.

ANTALYA'NIN BORÇLULARI

Antalya'da 843 borçlu mükellefin ilan edildiği listenin en yüksek vergi borcu​ miktarı 839 milyon 262 bin 298 TL olurken bunu 401 milyon 832 bin 845 TL, 388 milyon 810 bin 442 TL, 296 milyon 141 bin 634 TL ve 281 milyon 895 bin 512 TL borcu bulunan şirketler takip etti.

Borçlu listesi, 15 gün boyunca vergi dairelerinde ilan edilecek, ardından 1 Kasım 2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye çapında açıklanacak.