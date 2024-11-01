Hazine ve Maliye Bakanlığı isim isim paylaştı! İşte vergi yüzsüzleri listesi

01 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:20

Kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu​ ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklandı. Listenin ilk sırasında 3 milyar liranın üzerinde vergi borcu bulunan Türktab Tütün Mamülleri yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, toplamda 914,9 milyar lira olan vadesi geçmiş vergi ve ceza alacaklarının, 812,8 milyar liralık kısmının tahsil edilemeyeceğini açıkladı.

Vergi yüzsüzleri listesi bugün açıklanacak: 36 bin 806 isim, 915 milyar lira borç

Vergi yüzsüzleri listesi bugün açıklanacak: 36 bin 806 isim, 915 milyar lira borç

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi​ borcu​ ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin açıkladı. Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu mükellefler hakkında yapılan takiplerin devam ettiğini belirterek, borcunu ödemekte zorlananlara taksitlendirme imkanı sunduklarını belirtti.

Yapılan incelemeler neticesinde, 36 bin 806 mükelleften yüzde 88'inin iflas ettiği veya mal varlığı bulunmadığı belirtildi. Şimşek, toplamda 914,9 milyar lira olan vadesi geçmiş vergi ve ceza alacaklarının, 812,8 milyar liralık kısmının tahsil edilemeyeceğini belirtti.

EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilgili iki farklı liste yayınladı:

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesi (Mükellef/Vergi borcu)

1- Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. - 1.265.539.269 TL

2- Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. - 740.699.196 TL

3- Ospet Petrolcülük - 603.831.261 TL

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesi

1- Türktab Tütün Mamülleri A.Ş - 3.023.325.428 TL

2- Uluslarası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. - 2.449.525.198 TL

3- Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. - 2.255.026.863 TL

İKİ LİSTE YAYINLANDI

Borçlu mükellefleri iki liste halinde yayınlandı. Listenin ilk kısmında ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşıldığı bölüm yer alıyor.

"LİSTEDE BULUNAN HERKES BORÇLU DEĞİL"

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, bu listede bulunanlara direkt "vergi borçlusu" denilemeyeceğini ifade etti. Şimşek, listede vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılmış tarhiyatlardan kesinleşmiş olanların da bulunduğunu belirtti.