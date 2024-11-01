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Vergi yüzsüzleri listesi bugün açıklanacak: 36 bin 806 isim, 915 milyar lira borç

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 12:35 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:56
Vergi yüzsüzleri listesi bugün açıklanacak: 36 bin 806 isim, 915 milyar lira borç

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri açıklayacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye BakanıMehmet Şimşek​, kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen , devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu​ ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin bugün açıklanacağını duyurdu. 

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu mükellefler hakkında yapılan takiplerin devam ettiğini belirterek, borcunu ödemekte zorlananlara taksitlendirme imkanı sunduklarını ifade etti.

Vergi yüzsüzleri listesi bugün açıklanacak: 36 bin 806 isim, 915 milyar lira borç - 1. Resim

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ NEREDE YAYINLANACAK?

Yapılan tespitler doğrultusunda, 36 bin 806 mükelleften yüzde 88'inin iflas ettiği veya mal varlığı bulunmadığı kaydedildi. Bu durum, uzun yıllara dayanan vergi borçlarının, zaman aşımına uğramadan devletin yasal kayıtlarında kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Bakan Şimşek, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde edenlerle mücadele için yapay zeka teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılacağını da vurguladı.

Açıklamalarına devam eden Şimşek, toplamda 914,9 milyar lira olan vadesi geçmiş vergi ve ceza alacaklarının, 812,8 milyar liralık kısmının tahsil edilemeyeceğini belirtti. Bugün Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin listesi ilan edilecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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