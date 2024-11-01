Vergi yüzsüzleri listesi bugün açıklanacak: 36 bin 806 isim, 915 milyar lira borç

01 Kasım 2024 12:35 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri açıklayacaklarını duyurdu.

Vergi yüzsüzleri bir bir belli oluyor: İsimleri listeyle ilan edildi

Vergi yüzsüzleri bir bir belli oluyor: İsimleri listeyle ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen , devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu​ ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin bugün açıklanacağını duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu mükellefler hakkında yapılan takiplerin devam ettiğini belirterek, borcunu ödemekte zorlananlara taksitlendirme imkanı sunduklarını ifade etti.

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ NEREDE YAYINLANACAK?

Yapılan tespitler doğrultusunda, 36 bin 806 mükelleften yüzde 88'inin iflas ettiği veya mal varlığı bulunmadığı kaydedildi. Bu durum, uzun yıllara dayanan vergi borçlarının, zaman aşımına uğramadan devletin yasal kayıtlarında kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Bakan Şimşek, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde edenlerle mücadele için yapay zeka teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılacağını da vurguladı.

Açıklamalarına devam eden Şimşek, toplamda 914,9 milyar lira olan vadesi geçmiş vergi ve ceza alacaklarının, 812,8 milyar liralık kısmının tahsil edilemeyeceğini belirtti. Bugün Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin listesi ilan edilecek.