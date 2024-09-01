Vergi yüzsüzü listesi açıklanacak! Mehmet Şimşek tarih vererek uyardı

01 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:19

Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri

Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri

Gelir ve kurumlar vergisi yüzsüzleri listesi 2019 yılından bu yana tekrar açıklanacak. Bakan Mehmet Şimşek, son fırsat diyerek 'Vergi yüzsüzü' listelerinin açıklanacağını ve listede isminin olmasını istemeyen 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin eylül sonuna kadar zamanı olduğunu ifade etti.

VERGİ BORÇLULARINA SON ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ⁠5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

'Vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için son tarihin eylül sonu olduğunu aktardı.

'VERGİ YÜZSÜZÜ' OLMAK İSTEMEYENLERE SESLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için harekete geçti.

Vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler şeklinde açıklayacağını belirtti.

İKİ AYRI LİSTE OLACAK

İlk listede borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaları yer alacak.

Diğer listede borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşenler açıklanacak.

Vergi yüzsüzü olarak bilinen bu listelerde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunanların yer almayacağı belirtildi.

2019 YILINDAN BERİ YAYINLANMIYORDU

2019 yılından bu yana yayınlanmayan “vergi yüzsüzleri” listesi vergi rekortmenleri listesinin tam karşıtı olarak biliniyor.

Bu listede belli bir tutarın üzerinde vergi borcunu yasal süresi geçtiği halde ödemeyenler yer alıyor.