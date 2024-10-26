Vergi zamlarına enflasyon freni! Bakanlık 2025 yılını pas geçebilir

26 Ekim 2024 07:29 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 07:43

Enflasyon hedeflerine ulaşmayı engelleyen zam kalemlerinden olan vergi artışları için Maliye Bakanlığı yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Özellikle akaryakıt üzerindeki vergi artışlarının enflasyona etkileri hesaplanınca 2025 yılı için bazı zamların atlanması gündemde.

Hükümet​ enflasyon​ hedeflerine ulaşabilmek için 2025​ vergi​ zamlarında düzenlemeye gitmeyi gündeme aldı. İddiaya göre özellikle akaryakıtın aylık enflasyona etkisi değerlendirilecek bazı zamlara sınırlama getirilmesi görüşülecek.

Yetkililer bazı vergi artışlarının durdurulmasıyla fiyat artışlarının kontrol edilebileceğini vurguluyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın henüz nihai bir karar vermedi.

Yatırımcılar ayrıca Maliye Bakanlığı'ndan özellikle harcamaların kısılması konusunda daha fazla mali konsolidasyon işareti bekliyorlar. Uluslararası Para Fonu bu ayın başlarında yaptığı açıklamada “enflasyonla mücadele çabalarını desteklemek için daha büyük ve önden yüklemeli bir mali konsolidasyon” önerdi. Hükümet gelecek yıl bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,1'i oranında olmasını öngörüyor. Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 50'nin biraz altına geriledi. Merkez Bankası'nın hedefi yüzde 38 ila 42'ye gerilemesini sağlamak. Para otoritesi son yedi aydır gösterge faiz oranını yüzde 50'de tutuyor.