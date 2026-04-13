Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Vergide 'son pişmanlık' şansı! İşte kendini ihbar edenlerin ödeyeceği rakam

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 10:47
1
Vergide 'son pişmanlık' işe yarayacak! İşte kendini ihbar edenlerin ödeyeceği rakam

2025 yılına ait ücret gelirleri için tanınan yıllık gelir vergisi beyanname verme süreci, 31 Mart itibarıyla tamamlanırken; yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefler için idari yaptırım süreci başlıyor. 

Vergi idaresi, belirlenen gelir eşiklerini aşan ancak beyanda bulunmayan mükelleflere yönelik tebligat hazırlıklarını sürdürürken, pişmanlık hükümlerinden yararlanma hakkı ise yasal bir seçenek olarak geçerliliğini koruyor.

Tebligattan önce pişmanlıktan yararlananlar ise ceza ödemekten kurtulacaklar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısından öne çıkanlar şöyle: 

2
Vergide 'son pişmanlık' şansı! İşte kendini ihbar edenlerin ödeyeceği rakam

"2025 yılında elde edilen ücretler için beyanname verme süresi 31 Mart’ta sona erdi. Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat türlerinden gelir elde eden 2 milyon 558 bin mükellef beyanname verdi. Mükellefler 1 trilyon 458 milyar lira gelir beyan ederken, hesaplanan vergi tutarı 446 milyar lira oldu. 

 

3
Vergide 'son pişmanlık' şansı! İşte kendini ihbar edenlerin ödeyeceği rakam

Beyan edilen vergi matrahı geçen yıla göre yüzde 70, bir önceki yıla göre yüzde 265 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beyan yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz yerine getiren mükelleflere teşekkür ederken, 2025 yılı gelirlerini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefleri de pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname vermeleri uyarısında bulundu.

 

4
vergi beyannamesi

ÜCRETLE ÇALIŞANLAR BEYANNAME VERMEK ZORUNDA MI?

Ücretle çalışanlar normalde beyanname vermek zorunda değiller. Çünkü elde ettikleri ücret daha ceplerine girmeden, işverence ücretin vergisi kesilerek vergi dairesine yatırılır. Ancak bazı durumlarda beyanname verilmesi gerektiği halde vermeyenler vergi cezası ile karşılaşabiliyorlar.

5
Vergide 'son pişmanlık' şansı! İşte kendini ihbar edenlerin ödeyeceği rakam

ESKİDEN YAPANIN YANINA KAR KALIYORDU

Beyanname vermemek bazen bilgisizlikle, bazen ihmalle, bazen de bir şey olmaz düşüncesiyle oluyor. Geçmişte gerçekten de bir şey olmuyordu. Vergi denetim elemanları her vatandaşı denetlemeye yetişemediği için yapanın yanına kar kalıyordu. Ancak artık son yıllarda öyle değil. 

 

6
vergi

Vergi daireleri Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalar ve sigorta şirketleri başta olmak üzere hemen her kurumdaki belge ve bilgilere ulaşabiliyor. Algoritmalar, bu verilerden yola çıkarak beyanname vermesi gereken mükellefleri her yıl bir öncekinden daha kolay tespit ediyor. Geriye sadece neden beyanname vermediğini izah etmesi için mükellefi vergi dairesine davet etmek kalıyor.

7
Vergide 'son pişmanlık' şansı! İşte kendini ihbar edenlerin ödeyeceği rakam

Peki mart ayında beyanname vermesi gereken beyaz ve mavi yakalı işçiler kimlerdi? Hemen onları hatırlatalım:

– 2025 yılında tek işverenden aldığı ücret geliri 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar

– Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330 bin TL’yi aşanlar

– Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar

– Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alanlar (İstisna kapsamında olanlar hariç)

– İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri

– Ücretinden vergi kesintisi yapılmamış kişiler

8
mart beyannnamesi

GEÇEN YIL İŞ DEĞİŞTİRENLER DİKKAT 

Bu kişilerin mart ayında beyanname vermiş olması gerekiyordu. Beyanname vermesi gerektiğini bilmediği için en çok vergi cezası ile karşılaşanlar ise yıl içinde iş değiştirenler. Geçen yıl içinde iş değişikliği yapan ve birinci işverenden 330 bin lira üzeri, sonraki işverenlerden de 330 bin liranın üzerinde brüt ücret alanlar için bu yıl beyanname verme yükümlülüğü bulunuyor.

9
Vergide 'son pişmanlık' şansı! İşte kendini ihbar edenlerin ödeyeceği rakam

SON PİŞMANLIK İŞE YARAYACAK 

Beyanname döneminin sona ermesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetim elemanları beyanname vermesi gerekip de vermeyenler veya eksik beyan edenleri araştırmaya başlayacak. Tespit edilen kişiler hem beyan etmeleri gereken ücret için hesaplanan vergiyi hem de bu vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda olacaklar.

 

10
Vergide 'son pişmanlık' şansı! İşte kendini ihbar edenlerin ödeyeceği rakam

Ancak, köprüden önce son bir çıkış yolu bulunuyor. Vergi dairesince incelemeye başlanmadan ve tebligat yapılmadan önce kendiliğinden vergi dairesine pişmanlık başvurusunda bulunanlar, bir anlamda kendi kendini ihbar edenler sadece vergi ile gecikme faizi oranındaki pişmanlık zammını ödüyorlar. Vergi cezası ödemekten ise kurtuluyorlar. Pişmanlık zammı oranı şu an aylık yüzde 3,7 olarak uygulanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.