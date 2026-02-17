Veriler ilk defa açıklandı! Fiyatı ortalama 18 kat arttı

Gayrimenkulde son yılların en dikkat çeken yükselişi ofis segmentinde yaşandı. Değişim oranlarına bakıldığında zirvede İzmir ofis yer alırken, Ankara ofis ve İzmir konut onu yakından takip etti.

Konut ve dükkân tarafında da artış yüksek seyrederken, üç büyükşehir arasında en güçlü sıçrama Ege’den geldi. İstanbul ise artışta listenin alt sıralarında kaldı.

İşte şehir şehir, gayrimenkul türüne göre değişim oranları…