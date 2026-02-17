Veriler ilk defa açıklandı! Fiyatı ortalama 18 kat arttı

Kategoriler
Gayrimenkulde son yılların en dikkat çeken yükselişi ofis segmentinde yaşandı. Değişim oranlarına bakıldığında zirvede İzmir ofis yer alırken, Ankara ofis ve İzmir konut onu yakından takip etti.
Konut ve dükkân tarafında da artış yüksek seyrederken, üç büyükşehir arasında en güçlü sıçrama Ege’den geldi. İstanbul ise artışta listenin alt sıralarında kaldı.
İşte şehir şehir, gayrimenkul türüne göre değişim oranları…
Habetürk'te yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dükkan ve ofis birim fiyatlarını yayımlamaya başladı. Veriler incelendiğinde çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor.
2015 yılında Türkiye genelinde ortalama 2.556,18 TL olan dükkan metrekare fiyatı, 2025 yılı itibarıyla 49.283,47 TL’ye ulaşarak tarihi bir zirve gördü. 10 yılda yüzde 1828 artış kaydedildi. Yani dükkan fiyatları ortalama 18 kat arttı.
Şehirlere göre bakıldığında; 3 büyük şehir arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 2174 ile Ankara'da yaşandı. İzmir'de yüzde 2000 artış oldu. İstanbul, Türkiye ortalamasının altında kaldı ve yüzde 1609'luk artış gerçekleşti.
KONUT AYNI DÖNEMDE NE KADAR ARTTI?
Türkiye ortalamasına baktığımızda konuttaki fiyat artışı yüzde 1950 ile dükkan fiyatlarındaki değişimi geride bıraktı.
Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2356 ve yüzde 2385 artışla, konut fiyatlarındaki artış dükkan fiyatlarındaki artışı geride bırakmış durumda.
İstanbul'da ise hemen hemen aynı oranda artış yaşandığı görülüyor.
Ofis fiyatlarında Türkiye ortalamasında yüzde 1924 artış görüldü. Genel ortalamada konutun gerisinde kalan ofis fiyatlarındaki artış, dükkanı ise geride bıraktı. Ankara ve İzmir'de ofis fiyatlarının artışı, diğer tüm kategorileri geçmeyi başardı. Ofis fiyatlarında Ankara'da yüzde 2475, İzmir'de ise yüzde 2685 artış görüldü.
10 YIL ORTALAMASI NEYE İŞARET EDİYOR?
Özetle 10 yılda en çok kazandıran şehir / gayrimenkul çeşidi İzmir'de ofis oldu. İstanbul listede 3 kategorisiyle de en az kazandıran şehir olarak ortaya çıktı.
