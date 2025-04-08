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 | İrem Çınar

Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor

Ramazan mesajıyla gündeme gelen Vestel CEO’su Ergün Güler, 9 Nisan’da koltuğunu devrediyor. Yeni görevine Zorlu Holding’in Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanı olarak devam edecek olan Güler’in yerine, geçici olarak Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül atanacak.

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Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 17:28

'Ramazan tebriği' ile gündem olan Vestel CEO'su Ergün Güler, Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandı.

Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor

Vestel'den KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır. Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir."
'Ramazan tebriği' krize yol açmıştı

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajına tepki göstermiş, hakkında soruşturma başlatılınca istifa etmişti. Köksal'ın yerine de Zorlu CEO'luğuna Ömer Yüngül getirilmişti.

Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor

ERGÜN GÜLER KİMDİR?

1974 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Ergün Güler, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden İşletme lisans eğitimi aldı.
Bilkent Üniversitesi’nden MBA yüksek lisans derecelerine sahip olan Ergün Güler Vestel’deki kariyerine 1999 yılında Finans Uzmanı olarak başlamış, 2006 - 2012 yılları arasında Vestel Şirketler Grubu Mali İşler ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Mayıs 2012’de Zorlu Holding Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atanan Güler, Ekim 2012’den Eylül 2023’e kadar Vestel Ticaret AŞ’de Yurt içi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

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