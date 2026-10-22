VGM 2026 burs başvurusu başladı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2026 VGM burs başvuru ekranı...

2026 VGM burs başvuruları bugün itibarıyla başladı. Yeni eğitim öğretim yılında maddi destek almak isteyen öğrenciler burs başvurularının ne zamana kadar süreceğini, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim bursu başvuru takvimi belli oldu. Peki VGM burs başvuruları ne zaman? VGM bursu kaç TL, koşullar neler? İşte VGM bursu ile ilgili detaylar...

VGM 2026 BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

VGM 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları 22 Ekim 2026 tarihinde başladı. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvurularını 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından değerlendirme süreci başlayacak. Başvuru takvimi ve sonuçlara ilişkin resmi duyurular Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden paylaşılacak.



VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri, kurumun resmi internet sitesindeki burs başvuruları sayfasına girerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, VGM burs başvuruları sayfasına girerek ilgili başvuru ekranına ulaşabilir. İşlemlerin 31 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu için tıklayınız.



VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Başvuruların tamamlanması ve değerlendirme işlemlerinin ardından sonuç takviminin netleşmesi bekleniyor.

Adaylar, sonuçların ilan edilip edilmediğini Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Sonuçlar açıklandığında burs almaya hak kazanan öğrenciler, ilgili sorgulama ekranından durumlarını öğrenebilecek.

Öte yandan VGM ortaöğrenim bursu için başvuru süreci 20 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başvuruların ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrildi.

VGM BURS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!



VGM BURS ÜVRETİ 2026-2027 YILINDA NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği burs miktarları açıklandı. Buna göre yükseköğrenim öğrencilerine aylık 4 bin TL, ortaöğrenim öğrencilerine ise aylık 1.750 TL eğitim desteği verilecek.

Burs miktarları şu şekilde:

Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL

Üniversite öğrencilerine yönelik yükseköğrenim bursu, eğitim giderlerine destek olmak amacıyla sağlanıyor. Başvuru değerlendirmesi sonucunda gerekli koşulları karşılayan öğrenciler burs desteğinden yararlanabilecek.

VGM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

VGM burs yönetmeliğinde, eğitim desteğinden yararlanamayacak öğrencilere ilişkin belirli koşullar bulunuyor. Başvuru yapmadan önce bu şartların kontrol edilmesi gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanamayan öğrenciler şöyle sıralanıyor:

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde eden öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis Akademisi ve askerî okul öğrencileri,

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alan öğrenciler,

VGM’den muhtaç aylığı alan öğrenciler,

Önceki eğitim yılında VGM bursu alırken başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

Kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler, KYK bursu alanlar da dahil olmak üzere, VGM bursundan yararlanamıyor. Geri ödemeli öğrenim kredisi alan öğrenciler ise diğer başvuru koşullarını karşılamaları halinde VGM bursuna başvurabiliyor.