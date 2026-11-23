VGM burs sonuçları açıklanırken adaylar burs ödeme tarihlerine odaklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce burs ödemeleri Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları olarak toplam 8 ay boyunca ödenecek. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ise yükseköğrenim burs ödemeleri yapılmayacak. VGM burs ödemeleri öğrencinin ikamet ettiği ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılacak. Bulunan ilçede herhangi bir vakıf bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından öğrenci adına hesap açtırabilir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler nromal ödemelerini ise her ayın 10’una kadar alabilir. Peki VGM ilk burs ödemesi 2026 ne zaman? İşte, VGM burs ödeme takvimine ilişkin bilgiler…

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HABERİN ÖZETİ VGM ilk burs ödemesi ne zaman yatacak? 2026-2027 VGM Yükseköğrenim burs ücretleri zamlandı mı, ne kadar oldu? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar burs ödeme tarihlerine odaklandı. VGM burs ödemeleri Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları olmak üzere toplam 8 ay boyunca yapılacak. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yükseköğrenim burs ödemesi yapılmayacak. Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar öğrencinin banka hesabına yatırılacak. Vakıf Katılım Bankası şubesi varsa bu bankadan, yoksa herhangi bir kamu bankasından öğrenci adına hesap açılacak. VGM burs ödemeleri Ekim ayından geriye dönük olarak hesaplara yatırılacak ve Ekim-Kasım ayı ödemelerinin Aralık ayının 10'una kadar yapılması bekleniyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim burs tutarı 4 bin lira olarak belirlenmişti; 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs tutarları henüz belirlenmedi ancak zamlanması bekleniyor.

VGM İLK BURS ÖDEMESİ 2026-2027 NE ZAMAN ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklanırken gözler burs ödemesi tarihlerine çevrildi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları üniversitelerin bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek.

Öğrenciler bölge müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını ve banka dekontlarını iletmelidir. İkamet edilen ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi olması durumunda Vakıf Katılım Bankası hesabı açılması önerilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere burslar, burs ödeme aylarında her ayın 10*’una kadar banka hesaplarına ilgilii Bölge Müdürlüğünce yatırılır. VGM burs ödemeleri Ekim ayından geriye dönük olarak hesaplara yatırılacak. Ekim, Kasım ayı burs ödemelerinin Aralık ayının 10’una kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Vakıflar burs ödemeleri illere göre farklı tarihlerde yapılabilirken en geç her ayın 10’una kadar hesaplara yatırılır.

VGM BURSLARI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025-2026 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim burs tutarını 4 bin lira olarak belirlemişti. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ise burs tutarları tekrar belirlenecek. Burs ödemelerinin yeni yıldan itibaren zamlanması beklenirken yeni burs tutarlarının kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.