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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 12:00

VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2026 vgm.gov.tr sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları kazananları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için nefesler tutuldu. KYK tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredi desteği sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM Yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında VGM bursu almaya hak kazanan öğrencilere Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 8 taksit şeklinde ödeme yapılacak. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında burs tutarı 4 bin lira olarak belirlenirken yeni yılla beraber burs miktarında artış olması bekleniyor. KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler, Vakıflar bursu alamadığından KYK sonuçları, VGM Yükseköğrenim burslarında doğrudan belirleyici olacak. VGM burs sonuçları, posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Peki VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte,vgm.gov.tr burs sonucu sorgulama ekranı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2026 vgm.gov.tr sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları kazananları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 12:00


VGM burs başvuru şartlarını sağlamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak. Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret kazananlar, yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim süresini uzatanlar, yüksek lisans, doktora yapanlar, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı alanlar, genel müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler, özel okullarda (vakıf üniversiteleri) eğitim alan öğrenciler VGM Yükseköğrenim bursu alamayacaklar. Geçtiğimiz yıl yükseköğrenim bursu alanlar bu dönem herhangi bir başvuru yapmadan burs almaya devam edecekler. VGM burs değerlendirmesi yapılırken eğitim desteği alacak öğrencinin ekonomik durumu ve eğitim durumu doğrudan belirleyici olur. KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrencilerin burs almasında herhangi bir sakınca yoktur. Peki VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2026 açıklandı mı? VGM burs sonuçları görüntüleme sayfası…

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu değerlendirme işlemleri başladı. Kurum tarafından başvuru işlemleri 31 Ekim tarihinde tamamlanırken sonuçların ilan edilmesi için öncelikli olarak KYK sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyordu. Kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler VGM burslarından yararlanamıyor. Daha önceki yıllarda açıklanan sonuçlar dikkate alındığında VGM Yükseköğrenim sonuçlarının 15-20 Kasım tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2026 vgm.gov.tr sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları kazananları açıklandı mı?

2026-2027 VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

VGM burs başvuru sonuçları doğrudan posta yoluyla veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi web adresi olan vgm.gov.tr adresinden sonuçlar duyurulacak.

VGM burs sonuçlarında sorgulama yapabilmek için adaylardan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi ve baba adı gerekiyor. Bu bilgiler eksiksiz girildikten sonra “Sorgulama” butonuna tıklayan adaylar “VGM bursu alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaştığı durumunda burs almaya hak kazanacak.

VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2026 vgm.gov.tr sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları kazananları açıklandı mı?

VGM BURS ÜCRETLERİNİN YENİ YILDA ARTMASI BEKLENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanan Vakıflar bursu her yıl yeniden belirleniyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında burs tutarı üniversite öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret, emekli, memur, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödeme artacak. Sosyal ödemelerin yanı sıra İOKBS, KYK ve VGM gibi burs tutarları da yeniden belirlenecek.

VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2026 vgm.gov.tr sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları kazananları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunun %20 zamlanması durumunda 800 TL artacak ve 4.800 TL’ye ulaşacak. Burs zammının %30 olması durumunda 1.200 TL artış gösterek ve 5 bin 200 liraya yükselecek. Zam oranının %40 olması halinde ise yeni burs 1.600 lira zamlanacak ve 5.600 TL olacak.

VGM BURS ÖDEMELERİ 8 AY BOYUNCA YAPILACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ödemeleri, KYK’da olduğu gibi 12 ay üzerinden yapılmıyor. Burs hakkı kazanan öğrencilere ödemeler Ekim ayından itbaren geriye dönük olarak yapılıyor. VGM Yükseköğrenim bursu Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı olmak üzere toplam 8 ay boyunca yapılacak.

VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2026 vgm.gov.tr sorgulama ekranı! VGM burs sonuçları kazananları açıklandı mı?

VGM Yükseköğrenim burs ödemeleri öğrencinin adına açılan Vakıf Katılım Bankası hesabına yatırılır. Burs ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılırken ödemeler en geç her ayın 10’una kadar tamamlanır.

 

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#Ekonomi
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