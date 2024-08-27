Vize engelinde yeni gelişme! Schengen çilesine çözüm için o yola başvurdular
Kontrolden çıkan bir dünyada küresel iş birliğini kolaylaştırmak için vize kurallarının elden geçirilmesi gerekirken ülkeler hiç olmadığı kadar vize engeliyle karşılaşıyor. Bu ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Türk vatandaşlar özellikle Avrupa'ya gitmek için vize prosedürü konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Schengen vize engeli her geçen gün şiddetlenirken konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Nakliyeciler, vize engeline karşı imza kampanyası başlattı.
Vize engelleri dünyanın çoğunluğunun yıllardır boğuştuğu bir sorun. Vize reddiyle cezalandırılan ülkeler gün geçtikçe artıyor. Bunlardan biri de Türkiye. Türklerin Schengen vizesi reddi oranı üç kattan fazla arttı. Nakliyeciler, vize engeline karşı imza kampanyası başlattı.
TÜRK SÜRÜCÜLERE VİZE ENGELİ
Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularının reddedilme oranının yüzde 50'ye çıktı. Bu durum seyahat planlarında ve iş operasyonlarında ciddi aksamalara neden oldu.
Vize reddinin artması, seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ve tur şirketleri ile bireysel başvuru sahipleri için ekonomik kayıplar doğurdu.
Başvuru sahiplerinin karşılaştığı sistematik engeller için Türk sürücüleri, harekete geçti.
VİZE ENGELİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk sürücülerine uygulanan Schengen vize engellerine dikkati çekmek ve sorunun çözümü için imza kampanyası başlattı.
"Türk TIR Sürücülerine Vize Engeline Son Verin" başlıklı imza kampanyasıyla Türk sürücüler yaşadığı vize sorunlarını gündeme taşımak istiyor.
TÜRKİYE AVRUPA KARA YOLU TİCARETİ YARA ALDI
Türk sürücüleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişte "vize engeliyle" karşı karşıya kalırken, bu durum, Türkiye ile Avrupa'nın kara yolu ile ticaretini de etkiliyor. Kampanyayla bu engellerin kaldırılması ve Türk sürücülerinin vize süreçlerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor.
UND tarafından başlatılan kampanya metninde şu ifadeler yer aldı;
"Türk sürücüleri, AB'nin Türkiye'de ürettiği malı AB'ye, AB'nin kendi içinde ürettiği malı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu'ya taşımaktadır.
Sürücüye vize engeli esas itibarıyla Avrupa'nın kendi çıkarına aykırı bir durumdur. TIR sürücülerine yönelik Schengen engeline dur deyin! Ticaretin önündeki bu duvarı kaldırmak, bu haksızlığa son vermek için imza kampanyamıza katılın."