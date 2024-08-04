Vize kabusu büyüyor en yakın randevu 2 sene sonra! 700 euro verirseniz 1 hafta sonra

04 Ağustos 2024 16:04 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:05

Türkiye ile AB, Brüksel'de bir araya geldi! Vize, ikili ticaret ve Gümrük Birliği görüşüldü

Türkiye ile AB, Brüksel'de bir araya geldi! Vize, ikili ticaret ve Gümrük Birliği görüşüldü

Türkler Schengen çilesi artık tat kaçırdı. Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına karşı vize duvarlarını iyice kalınlaştırdı. 2023 yılında yapılan 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusundan yaklaşık yüzde 16’dan fazlası reddedildi. 2024'te bu durumun çok daha vahim bir boyuta ulaşacağı tahmin ediliyor. ilk defa vize alacaklar için en yakın randevu tarihi 2026 Kasım ayına verildi. Red oranı 4 kat yükseldi. Sıkıntının boyutu artarken gazeteci Taylan Şahin, aylarca alınamayan vize randevusunun 700 euro rüşvert karşılığında verildiğini iddia etti.

EN YAKIN VİZE RANDEVUSU 2026'DA

Turizm Gazetesi'nde yer alan habere göre, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntının boyutu büyüyor.

AB’ye tam üyelik başvurusu bulunan ve gümrük birliğinde ortaklığı bulunan Türkiye'ye, tüm bunlara rağmen haksız yere sert vize yaptırımları uygulanıyor.

Schengen vizesi başvurularında Türk yurttaşlarının vize başvurularına gelen ret kararları 4 kat arttı.

ilk defa vize alacaklar için ABD’nin verdiği en yakın randevu tarihi Kasım 2026 dönemi oldu. Daha önce ABD vizesi almış ancak son 4 yıl içinde ABD vizesi bitmiş olanlara 2 ay içinde randevu veriliyor.

İtalya ve Fransa için 2-3 ay sonrasına, Almanya'ya ise en erken 4 ay sonrasına randevu veriliyor.

TÜRKİYE REDDİ EN FAZLA ALAN İKİNCİ ÜLKE

Türkiye, Pakistan’dan sonra vize reddi en fazla alan ikinci ülke oldu.

Ret alanlar arasında 20-30 yaş gurubu ağırlıklı çünkü bu yaş rubuna gidip dönmeyecek gözüyle bakılıyor.

700 EUROYA VİZE RANDEVUSU

Schengen çilesi hakkında tartışmalar sürerken gazeteci Taylan Şahin, vize randevularına yolsuzluk bulaştığını iddia etti. 700 Euro verene, ertesi gün vize randevusu verildiğini ifade etti.

Taylan Şahin'in açıklaması şöyle;

"Vizeci kulağınıza fısıldıyor, 'Hallederiz.'

Buna da “VIP vize hizmeti” diyorlar.

Bu işleri yapan bir vizeciye ulaştım. Tarife nedir diye sordum. Şunları söyledi:

-İtalya 650 Euro

-Hollanda 450 Euro

-Macaristan 450 Euro

-Yunanistan 400 Euro

Bunların üzerine bir de 160-180 Euro civarında diğer işlemler için münferit ücreti alınıyor.

Türkiye’den yılda 1 milyon kişi Schengen vizesine başvuru yapıyor. Sadece yüzde 5’i, yani 50 bin kişinin hızlı vize almak için bu sistemi kullandığını varsayalım. Ortalama 500 Euro’dan 25 milyon Euro‘luk bir avanta oluşuyor."