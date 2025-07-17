Vize kuyruğu yerine tapu sırası! Bu ülke Türklerin yeni gözdesi oldu

Son yıllarda Türkiye’ye yakınlığı, uygun fiyatlı tatil imkanları ve Schengen avantajı sayesinde Yunanistan, hem Türk turistlerin hem de yatırımcıların gözdesi oldu. Özellikle 2024 yılı itibarıyla bu ilgi dikkat çekici seviyede yükseldi.

TURİST SAYISI REKOR KIRDI

2023 yılında yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının ziyaret ettiği Yunanistan, 2024'te bu sayıyı neredeyse ikiye katladı. Bu yıl 1.5 milyon Türk turistin ülkeye giriş yaptığı belirtilirken, yıl sonuna kadar bu rakamın 2 milyona ulaşması bekleniyor.

YATIRIM ROTASI OLARAK YUNANİSTAN

Türk vatandaşları artık yalnızca turistik amaçlarla değil, yatırım yapmak için de Yunanistan’ı tercih ediyor. 2024 yılı itibarıyla Türk yatırımcıların ülkeye aktardığı sermaye 485 milyon euroya ulaştı. Uzmanlara göre, yıl sonuna kadar bu tutarın 500 milyon euroyu aşması bekleniyor.

GOLDEN VİSA PROGRAMI İLGİYİ ARTIRIYOR

Yatırımlardaki bu artışın önemli bir bölümünü, Yunanistan’ın sunduğu “Golden Visa” programı oluşturuyor. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan’a göre, birçok Türk vatandaşı vize engelini aşmak ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı elde etmek için bu programa yöneliyor. 250 bin eurodan başlayan gayrimenkul yatırımıyla, yatırımcılar hem oturum izni hem de bir tür “güvence” elde etmiş oluyor.

ORTA GELİR GRUBU DA GOLDEN VİSA’YA YÖNELİYOR

Geçmişte daha çok yüksek gelirli kesimin faydalandığı Golden Visa programı, artık orta sınıf yatırımcılar arasında da popüler hale geldi. Doktorlardan eczacılara, girişimcilerden serbest meslek sahiplerine kadar birçok kişi bu yolla Avrupa’da ikinci bir yaşam alternatifi oluşturmak istiyor.

YUNANİSTAN, TÜRKLER İÇİN BİR B PLANI

Yunanistan birçok Türk için sadece tatil rotası değil; aynı zamanda gelecek planlarında yer alan bir “B planı” olarak görülüyor. Vize sorunu yaşayan ya da Avrupa'da yaşam alternatifi arayanlar, Yunanistan’da gayrimenkul yatırımıyla hem oturum hakkı hem de uzun vadeli bir güvence arıyor.