Volkswagen 3 fabrikasını kapatıyor! Binlerce çalışan işten çıkarılacak

29 Ekim 2024 12:31 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:36

Alman otomobil devi Volkswagen, Almanya'daki en az üç fabrikayı maliyetleri düşürme planları kapsamında kapatma kararı aldı. Bu kararın ardından binlerce çalışanın işine son verileceği öğrenildi.

Volkswagen’in işçi konseyi başkanı Daniela Cavallo'dan önemli bir açıklama geldi. Cavallo, otomobil devi Volkswagen​'in Almanya​'daki en az üç fabrikayı kapatma kararı aldığını ve on binlerce işçiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Volkswagen’in maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için derin bir revizyon içerisine girdiğini belirten Cavallo, kapatılacak fabrikalarla ilgili net bir bilgi vermedi.

VOLKSWAGEN BİNLERCE ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Cavallo, işçilere yönelik gerçekleştirilen bir toplantıda, yönetimin Almanya'daki diğer fabrikalarda da küçülmeye gideceğini dile getirdi. “Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi” diyen işçi konseyi başkanı, işten çıkarılacak çalışan sayısı hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

ALMAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI YAPTI

Ekonomik gidişatın kötü olduğuna vurgu yapan ve Alman hükümetine harekete geçme çağrısında bulunan Cavallo, "Alman sanayisinin yok olup gitmemesi için acilen bir plan hazırlanmalı” dedi. Cavallo, otomobil sektörünün beklenenden daha yavaş bir elektrik geçişi ve Çinli rakiplerin artan rekabeti gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Sorunları analiz etme konusunda birbirimizden çok uzak değiliz. Ancak bu sorunlara verilecek cevaplar konusunda birbirimizden kilometrelerce uzaktayız" ifadelerini kullandı.

VOLKSWAGEN HİSSELERİNDE BÜYÜK DEĞER KAYBI

Otomobil üreticisi Volkswagen, iş gücünü yeniden kalkındırmak ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde maliyetlerini kontrol altına alabilmek için haftalardır sendikalarla görüşme sağlıyor. Öte yandan, işçi konseyi başkanı Daniela Cavallo'nun açıklamaların ardından Volkswagen hisselerinde yüzde 1'den fazla değer kaybı gerçekleşti. Bunun yanı sıra Mercedes Benz hisselerinde de benzer bir düşüş yaşandı. Böylece son beş yılda, Volkswagen hisselerinin değer kaybı yüzde 44’ü buldu.