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 | İrem Çınar

Volkswagen’de büyük geri çağırma dalgası

Audi ve Porsche, ABD’de 50 binden fazla aracı geri çağırıyor. Yazılım kaynaklı sorunlar sürüş güvenliğini tehlikeye atarken, Volkswagen hisselerinde sert düşüş yaşandı.

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Volkswagen’de büyük geri çağırma dalgası
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 17:31

Audi ve Porsche, ABD’de 50 binden fazla aracı geri çağırıyor. Yazılım kaynaklı sorunlar sürüş güvenliğini tehlikeye atarken, Volkswagen hisselerinde sert düşüş yaşandı.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN YAZILIM HATASI

Volkswagen Grubu, iki lüks markası Audi ve Porsche’de ciddi yazılım arızaları nedeniyle 50 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. ABD’yi kapsayan bu çağrı, hem sürücüler hem de yatırımcılar arasında büyük tedirginlik yarattı. Özellikle 2024 ve 2025 model araçlarda tespit edilen sorunlar, doğrudan sürüş güvenliğini ilgilendiriyor.

Volkswagen’de büyük geri çağırma dalgası

AUDİ: KRİTİK VERİLER EKRANDA GÖRÜNMEYEBİLİR

Audi, yaptığı açıklamada toplamda 44 bin aracı etkileyen dijital gösterge paneli (virtual cockpit) hatası tespit ettiklerini duyurdu. Bu yazılım sorunu nedeniyle araçların ekranında hayati önem taşıyan bazı bilgiler sürücüye gösterilemeyebiliyor. Bu bilgiler arasında şunlar yer alıyor:

Motor devri (RPM)
Hız bilgisi
Vites modu
Saat ve tarih
Toplam kilometre
Görsel ve sesli güvenlik uyarıları

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu hatanın sürücülerin doğru karar almasını zorlaştırabileceğini ve çarpışma riskini artırabileceğini belirtti.

Geri çağırmadan etkilenen Audi modelleri şöyle:
SQ8, A6 Sedan, A6 Allroad, A7, A8
Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8
S6, S7, S8, SQ7
Audi, bu modeller için ücretsiz yazılım güncellemesi sunacağını açıkladı.

Volkswagen’de büyük geri çağırma dalgası

PORSCHE MACAN’DA GERİ GÖRÜŞ KAMERASI SORUNU

Porsche cephesinde ise sorun, tamamen elektrikli Macan modellerinde ortaya çıktı. Geri görüş kamerasında yaşanan arıza nedeniyle görüntü bulanık çıkabiliyor ya da hiç görüntü alınamıyor. Geri manevralarda büyük risk oluşturan bu hata, 8.571 aracı etkiliyor.
Porsche, kullanıcı güvenliği açısından bu modelleri de geri çağırdı.

YATIRIMCI GÜVENİ SARSILDI: HİSSELERDE %15’LİK DÜŞÜŞ

Volkswagen Grubu’nda arka arkaya yaşanan bu teknik sorunlar, finansal tabloya da yansıdı. Şirketin hisseleri nisan ayı itibarıyla yaklaşık %15 değer kaybetti. Yatırımcılar, grubun teknoloji altyapısı ve kalite kontrol süreçlerine dair soru işaretleri taşırken, gözler şimdi 30 Nisan’da açıklanacak çeyrek dönem finansal rapora çevrilmiş durumda.

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ETİKETLER
#audi
#porsche
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#Ekonomi
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