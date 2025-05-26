Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Volkswagen'de skandal: 11 milyon araç etkilendi! Toplam zarar 30 milyar euro

Otomobil üreticisi Volkswagen'in eski dört yöneticisi dizel skandalı (Dieselgate) nedeniyle dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Almanya'nın en büyük ekonomik skandalı olarak görülen olayda toplam zarar 30 milyar eurodan fazla olarak hesaplandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkswagen'de skandal: 11 milyon araç etkilendi! Toplam zarar 30 milyar euro
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 14:21

Alman otomobil markası Volkswagen, dizel skandalı olayı nedeniyle gündemde. Dizel skandalının ortaya çıkmasından 10 yıl sonra Almanya'nın kuzeyindeki Braunschweig Bölge Mahkemesi, Volkswagen'in eski yöneticisi Heinz-Jakob Neusser’i, dizel skandalındaki rolü nedeniyle suçlu bularak 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezanın uygulanmasını erteledi.

Volkswagen'de skandal: 11 milyon araç etkilendi! Toplam zarar 30 milyar euro

11 MİLYON OTOMOBİL ETKİLENDİ!

Eski Volkswagen Dizel Motor Geliştirme Başkanı Jens Hadler ve eski Tahrik Teknolojisi Başkanı Hanno Jelden'e de 4,5 yıla varan hapis cezası verilirken, bir eski yöneticinin çarptırıldığı hapis cezasında da hükmün açıklanması geri bırakıldı. Volkswagen AG eski yöneticileri, 2019’da Avrupa ve ABD'de satılan 9 milyon otomobilin, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon yazılımında manipülasyon yapılmasına yardımcı olmakla ya da müdahale etmemekle suçlandı.

Mahkeme, sanıkların milyonlarca dizel motorun yıllarca manipüle edildiğinden haberdar olduklarının kanıtlandığını tespit etti. Sanıkların temyize gitme hakkı bulunuyor.

Volkswagen'de skandal: 11 milyon araç etkilendi! Toplam zarar 30 milyar euro

40 KAT FAZLA ÇEVRE KİRLİLİĞİ

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

ALMANYA TARİHİNİN EN BÜYÜK SKANDALI

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, "Dieselgate" nedeniyle derin bir krize sürüklenmiş ve sayısız davayla karşı karşıya kalmıştı. Almanya tarihindeki en büyük ekonomik skandal olarak nitelenen "Dieselgate"in Volkswagen’e toplam maliyetinin 30 milyar eurodan fazla olduğu tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SGK başvurularında bu kurala uymayan yandı!
İslam Memiş'ten bayram öncesi özel açıklama, 'Makas açılacak acele edin!'
ETİKETLER
#Otomobil
#volkswagen
#volkswagen
#Volkswagen Orijinal Parçası
#Alman otomobil markası
#Dieselgate
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.