Wall Street Ethereum'a göz dikti: Peter Thiel'den dikkat çeken yatırım

Kripto para piyasalarında gözler yeniden Ethereum'a çevrildi. Özellikle son dönemdeki fiyat artışının temelinde, bireysel yatırımcıdan çok kurumsal oyuncuların etkili olduğu dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında ise girişim sermayesi dünyasının ağır toplarından Peter Thiel geliyor.

BİTMİNE HİSSELERİNDE BÜYÜK ALIM

Palantir’in kurucu ortağı olan Thiel, Ethereum yatırımlarıyla öne çıkan kripto madenciliği şirketi BitMine Immersion Technologies’de ciddi miktarda hisse satın aldı. Insider’ın haberine göre, Thiel bu alımı SEC’e sunduğu 13G formu ile resmen duyurdu. Açıklamaya göre, Thiel’in şirketteki payı yüzde 9,1’e ulaştı.

Thiel’in adımının ardından BitMine hisseleri hızla yükselişe geçti. Gün içinde yüzde 20’lik sıçrama yaşayan hisseler, haftalık bazda toplamda yüzde 30 artarak 51,68 dolara kadar çıktı.

ETHEREUM STOĞU KATLANDI

Geçtiğimiz hafta 250 milyon dolarlık Ethereum satın alacağını açıklayan BitMine, bu hedefini kısa sürede ikiye katladı. 14 Temmuz itibarıyla şirketin Ethereum varlığı 500 milyon doları geçti. Toplamda 163.142 adet Ethereum bulunduran şirket, bu varlıkları birim başına ortalama 3.072,67 dolardan edindiğini duyurdu.

THİEL'İN KRİPTO GEÇMİŞİ

Peter Thiel ve yatırım şirketi Founders Fund, Bitcoin’in ilk kurumsal yatırımcıları arasında yer alıyor. 2014’te kripto alımlarına başlayan fon, 2022’de kısa bir ara vermiş, 2023’te ise 200 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum yatırımıyla piyasaya dönüş yapmıştı.

Şimdi aynı fon, Ethereum’un geleceğine duyduğu güvenle BitMine’a ortak oldu. Founders Fund, şu anda BitMine’da 5 milyondan fazla hisseye sahip.

"WALL STREET ETHEREUM'A BOĞULUYOR"

BitMine CEO’su Jonathan Bates ise gelişmelerden memnun. Ethereum’a olan kurumsal ilgiyi değerlendiren Bates, “Tahsisli satışımızdan sadece 3 gün sonra Ethereum hazinemizi ciddi şekilde artırdık. Wall Street açıkça Ethereum’a boğuluyor” sözleriyle dikkat çekti.

Şirketin stratejisi, Bitcoin’e yüklü yatırımlar yaparak adını duyuran Michael Saylor’un izinden gidiyor. BitMine, Ethereum’a uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak bakıyor ve bu yöndeki hamlelerini artırmayı planlıyor.