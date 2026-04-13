Wall Street savaş gölgesinde kazancını büyütüyor

ABD'nin Venezuela operasyonuyla başlayıp Orta Doğu’daki savaşla derinleşen krizler, küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. Bu tablo yatırımcı açısından tedirgin edici olsa da, Wall Street’in en büyük oyuncuları için aynı şeyi söylemek zor. Çünkü artan oynaklık, büyük Amerikan bankalarına ciddi bir gelir kapısı açtı.
Financial Times’ın haberine göre JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup ve Bank of America’nın ilk çeyrekte elde ettiği toplam alım satım gelirinin 40 milyar doları aşması bekleniyor. Bu da son 12 yılın en yüksek seviyesi anlamına geliyor. Üstelik söz konusu bankaların gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir artış öngörülüyor.
Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle petrol fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, küresel borsalarda da belirgin bir geri çekilme yaşandı. Enflasyon ve resesyon korkuları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Ama işte tam da bu tür dönemler, büyük bankaların işlem masalarını hareketlendiriyor.
Beklentilere göre bankaların hisse senedi alım satım gelirlerinde yüzde 13 ila 15 arasında büyüme görülecek. Piyasadaki oynaklık arttıkça, işlem hacimleri de genişliyor. Bu da doğrudan bankaların kasasına yansıyor.
RBC Capital Markets Analisti Gerard Cassidy de bu tabloyu geçmişteki büyük krizlerle kıyaslıyor. Cassidy, “Rusya 2022'nin ilk çeyreğinde Ukrayna'yı işgal ettiğinde piyasalarda artan bir dalgalanma yaşamıştık. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle 2026'nın ilk çeyreğinde bunu tekrar göreceğiz” değerlendirmesini yapıyor.
Sadece alım satım tarafında değil, yatırım bankacılığı gelirlerinde de dikkat çekici bir toparlanma bekleniyor. Uzmanlara göre büyük bankaların yatırım bankacılığı ücretlerinde yüzde 10’un üzerinde artış görülebilir.
Burada yapay zekâ projelerine yönelik finansman talebinin etkisi büyük. Bu alandaki hareketlilik piyasayı canlı tutarken, düzenleyici ortamın daha esnek hale gelmesi de bankaların elini güçlendirdi. Bir süredir zayıf seyreden sözleşme bankacılığı faaliyetleri de böylece yeniden toparlanmaya başladı.
Toplam kârlarda yüzde 7 civarında bir artış beklenirken, özellikle alım satım ve yatırım bankacılığına daha fazla ağırlık veren Goldman Sachs ile Morgan Stanley’nin öne çıkacağı tahmin ediliyor. Açıkçası piyasanın sertleştiği yerde en hızlı refleksi yine bu iki dev veriyor.
Yine de tablo tamamen risksiz değil. Uzmanlar, Orta Doğu’daki savaşın uzaması halinde piyasalardaki çalkantının daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor. Böyle bir senaryoda yatırımcıların halka arzlara olan ilgisinin zayıflaması mümkün.
Cassidy de özellikle hisse senedi sermaye piyasaları tarafına dikkat çekiyor. Ona göre banka bilançolarında zayıf halka çıkacaksa, bu alan olabilir. Çünkü artan oynaklık, şirketlerin yeni hisse arzı konusunda daha temkinli davranmasına yol açabilir.
Piyasaların yakından izlediği bilanço sezonu ise pazartesi günü Goldman Sachs ile başlayacak. Salı günü JPMorgan ve Citi sonuçlarını açıklayacak. Çarşamba günü de Morgan Stanley ile Bank of America’nın verileri gelecek. Böylece Wall Street’in savaş ve kriz ortamından ne kadar kazanç sağladığı daha net ortaya çıkacak.