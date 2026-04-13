Wall Street savaş gölgesinde kazancını büyütüyor

ABD'nin Venezuela operasyonuyla başlayıp Orta Doğu’daki savaşla derinleşen krizler, küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. Bu tablo yatırımcı açısından tedirgin edici olsa da, Wall Street’in en büyük oyuncuları için aynı şeyi söylemek zor. Çünkü artan oynaklık, büyük Amerikan bankalarına ciddi bir gelir kapısı açtı.

Financial Times’ın haberine göre JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup ve Bank of America’nın ilk çeyrekte elde ettiği toplam alım satım gelirinin 40 milyar doları aşması bekleniyor. Bu da son 12 yılın en yüksek seviyesi anlamına geliyor. Üstelik söz konusu bankaların gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir artış öngörülüyor.