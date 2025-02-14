Wall Street, Trump'ın ekonomi politikalarına karşı pozisyon alıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsizliklerle dolu ekonomi politikaları, Wall Street'te hareketli bir döneme yol açtı. Yatırımcılar, borsalarda meydana gelebilecek olası sert dalgalanmalara karşı kendilerini korumak için opsiyon piyasalarına yöneliyor.

TEDİRGİNLİK ARASINDA KORUMA ARAYIŞI

2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan yatırımcılar, hisse senedi portföylerini volatilite artışına karşı korumak amacıyla stratejik adımlar atıyor. Financial Times’ın haberine göre, Wall Street’teki volatilite göstergeleri bastırılmış durumda olsa da, yatırımcılar çok daha ani piyasa hareketlerine karşı tedbir alıyor.

OPSİYON PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Cboe Global Markets Türev Piyasası İstihbarat Başkanı Mandy Xu, yatırımcıların artan opsiyon talebini şu sözlerle açıkladı:

“Yatırımcılar, portföylerini beklenmedik bir haberin yaratabileceği piyasa şokundan korumak için opsiyon stratejilerine yöneliyor. Riskleri minimize etmek amacıyla, belirli fiyatlardan hisse alım satımına imkan tanıyan türev araçları tercih ediliyor.”

VIX ENDEKSİ VE KORKU GÖSTERGESİ

Wall Street’in ‘korku göstergesi’ olarak bilinen VIX Endeksi’ne dayalı opsiyonlara olan talep artıyor. UBS ABD Hisse Senetleri Türevleri Araştırma Başkanı Maxwell Grinacoff, VIX Endeksi’nin mevcut seviyelerinin düşük kalmasına rağmen, bu endekste yükseliş olasılığına karşı opsiyonların çok sayıda satın alındığını belirtti.

PERAKENDE VE KURUMSAL YATIRIMCI FARKI

Cboe verilerine göre, S&P 500 endeksinde sert bir düşüş durumunda kazandıran opsiyonlara olan talebin önemli bir kısmı perakende yatırımcılardan geliyor. Hedge fonları ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılar ise VIX endeksinin sinyallerine göre hareket ediyor.

TRUMP'IN POLİTİKA HAMLELERİ VE PİYASA TEPKİLERİ

Trump’ın Ocak ayında ticaret ortaklarına yeni tarifeler getirme tehdidi, piyasalarda büyük bir hareketlilik yarattı. 31 Ocak’ta S&P 500 endeksine bağlı 'sıfırıncı gün' opsiyonları 2,4 milyona ulaşarak rekor kırdı. Nomura Türev Stratejisti Charlie McElligott, bu hareketliliğin perakende yatırımcıların Kovid-19 dönemindeki spekülatif yatırım davranışlarını andırdığını söyledi.