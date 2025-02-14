Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Wall Street, Trump'ın ekonomi politikalarına karşı pozisyon alıyor

Wall Street, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarındaki belirsizliklere karşı alarmda. Yatırımcılar, piyasalardaki olası sert dalgalanmalara karşı opsiyon piyasalarına yönelerek risklerini yönetmeye çalışıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wall Street, Trump'ın ekonomi politikalarına karşı pozisyon alıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 12:12

ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsizliklerle dolu ekonomi politikaları, Wall Street'te hareketli bir döneme yol açtı. Yatırımcılar, borsalarda meydana gelebilecek olası sert dalgalanmalara karşı kendilerini korumak için opsiyon piyasalarına yöneliyor.

TEDİRGİNLİK ARASINDA KORUMA ARAYIŞI

2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan yatırımcılar, hisse senedi portföylerini volatilite artışına karşı korumak amacıyla stratejik adımlar atıyor. Financial Times’ın haberine göre, Wall Street’teki volatilite göstergeleri bastırılmış durumda olsa da, yatırımcılar çok daha ani piyasa hareketlerine karşı tedbir alıyor.

Donald Trump

OPSİYON PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Cboe Global Markets Türev Piyasası İstihbarat Başkanı Mandy Xu, yatırımcıların artan opsiyon talebini şu sözlerle açıkladı:
“Yatırımcılar, portföylerini beklenmedik bir haberin yaratabileceği piyasa şokundan korumak için opsiyon stratejilerine yöneliyor. Riskleri minimize etmek amacıyla, belirli fiyatlardan hisse alım satımına imkan tanıyan türev araçları tercih ediliyor.”

Donald Trump

VIX ENDEKSİ VE KORKU GÖSTERGESİ

Wall Street’in ‘korku göstergesi’ olarak bilinen VIX Endeksi’ne dayalı opsiyonlara olan talep artıyor. UBS ABD Hisse Senetleri Türevleri Araştırma Başkanı Maxwell Grinacoff, VIX Endeksi’nin mevcut seviyelerinin düşük kalmasına rağmen, bu endekste yükseliş olasılığına karşı opsiyonların çok sayıda satın alındığını belirtti.

PERAKENDE VE KURUMSAL YATIRIMCI FARKI

Cboe verilerine göre, S&P 500 endeksinde sert bir düşüş durumunda kazandıran opsiyonlara olan talebin önemli bir kısmı perakende yatırımcılardan geliyor. Hedge fonları ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılar ise VIX endeksinin sinyallerine göre hareket ediyor.

Donald Trump

TRUMP'IN POLİTİKA HAMLELERİ VE PİYASA TEPKİLERİ

Trump’ın Ocak ayında ticaret ortaklarına yeni tarifeler getirme tehdidi, piyasalarda büyük bir hareketlilik yarattı. 31 Ocak’ta S&P 500 endeksine bağlı 'sıfırıncı gün' opsiyonları 2,4 milyona ulaşarak rekor kırdı. Nomura Türev Stratejisti Charlie McElligott, bu hareketliliğin perakende yatırımcıların Kovid-19 dönemindeki spekülatif yatırım davranışlarını andırdığını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan gümrük baskısı artıyor! "Tarife değil ceza" dedi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Donald Trump'a ağır sözler: 'Neden alçaklık yapıyorsun?'

Sıkça Sorulan Sorular

Opsiyon piyasası nedir?
Opsiyon piyasası, bir dayanak varlığı belli vadede ve belli fiyattan alma, satma hakkı ya da yükümlülüğü veriyor.
ETİKETLER
#Dünya
#borsa
#yatırımcı
#abd ekonomisi
#donald-trump
#Wall Street
#Opsiyon Piyasası
#Vix
#Volatilite
#Risk Yönetimi
#Politik Istikrarsızlık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.