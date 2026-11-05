Wall Street'in iki devinden borsa tahmini! JPMorgan ve Citadel beklentiyi değiştirdi

ABD borsalarında gözler ara seçimlerin ardından piyasaların nasıl bir yön izleyeceğine çevrildi. Siyasi belirsizliğin azalması ve şirket kârlarının güçlü seyrini koruması, yatırımcıların risk iştahını yeniden artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Wall Street'in önde gelen kuruluşlarından JPMorgan Chase & Co. ve Citadel Securities de ABD hisse senetlerinin önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürebileceği görüşünde.

JPMorgan, son dönemde satış baskısı altında kalan teknoloji hisselerinde kısa vadeli alım fırsatlarına dikkat çekerken Citadel Securities, özellikle yılın son bölümünde borsaları destekleyecek koşulların oluştuğunu düşünüyor.

JPMORGAN: TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ FIRSATI VAR

JPMorgan Chase & Co.'nun işlem masası, ABD borsalarının ara seçimlerin ardından kayıplarını telafi etmeye başlamasıyla teknoloji hisselerinde de benzer bir toparlanma yaşanabileceğini öngördü. Bankanın ABD Piyasa İstihbaratı ekibine göre teknoloji sektöründe son dönemde görülen sert satışlar, kısa vadede yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabilir. Andrew Tyler liderliğindeki ekip, yayımladığı değerlendirme notunda teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını koruyacaklarını belirtti. Banka, kısa vadeli yükseliş beklentisini sürdürürken döngüsel hisselere de ağırlık vermeye devam ediyor.

JPMorgan'ın tercih ettiği strateji ise teknoloji ve döngüsel sektörleri bir arada tutan, piyasalarda "halter stratejisi" olarak bilinen yatırım yaklaşımı.

TEXAS'TAKİ VERİ MERKEZİ PLANI TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ SARSTI

Teknoloji hisseleri açısından en önemli belirsizliklerden biri, ara seçimlerin ardından gündeme gelebilecek yeni düzenlemeler. Demokratların Kongre'de kontrolü ele geçirmesinin özellikle yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımları nasıl etkileyeceği yakından izleniyor.

Texas Valisi seçilen Gina Hinojosa'nın, yeni düzenlemeler yapılana kadar veri merkezi projelerine derhal moratoryum getirilmesini önermesi de piyasalarda tedirginlik yarattı. Söz konusu çıkış, teknoloji hisselerinde gece boyunca satış baskısına neden olan gelişmeler arasında yer aldı. Buna rağmen teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

JPMorgan ise Texas kaynaklı endişelerin abartılmış olabileceği görüşünde. Bankaya göre veri merkezi yatırımları için başka eyaletlerde de çok sayıda seçenek bulunuyor. Üstelik olası düzenlemelerin yeni veri merkezi inşaatlarını tamamen durdurması beklenmiyor.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDE TOPARLANMA İÇİN KRİTİK ŞARTLAR

JPMorgan'ın teknoloji sektörüne yönelik iyimserliği sürse de yapay zekâ hisselerinde güçlü ve kalıcı bir toparlanma için bazı belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor. Bankanın değerlendirmesine göre yatırımcılar, yeniden büyük ölçekli risk almadan önce teknoloji şirketlerinin gelecek dönem planlarını daha net görmek istiyor.

Özellikle büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının yatırım harcamalarına ilişkin açıklamaları belirleyici olacak. Yarı iletken ve bellek üreticilerinden gelecek güçlü finansal sonuçlar da piyasadaki güveni artırabilecek gelişmeler arasında bulunuyor. Bunun yanında yatırımcı pozisyonlarındaki belirsizliğin azalması ve sermaye piyasası faaliyetlerinde iyileşme görülmesi, teknoloji hisselerinde beklenen yükselişi destekleyebilir.

CİTADEL'DEN YIL SONU İÇİN YÜKSELİŞ TAHMİNİ

ABD borsalarına ilişkin iyimser bir değerlendirme de Citadel Securities'ten geldi. Şirket, ara seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin önemli ölçüde azalmasının ve şirket kârlılığının dayanıklılığını korumasının hisse senetleri için olumlu bir ortam oluşturduğunu belirtti. Citadel Securities Hisse ve Hisse Türevleri Strateji Başkanı Scott Rubner'a göre piyasaların yükselişini destekleyebilecek birden fazla unsur bulunuyor.

Rubner, yatırımcılara gönderdiği notta düşük pozisyonlanma seviyelerine dikkat çekti. Bir başka ifadeyle, yatırımcıların hisse senetlerinde yeterince ağırlık taşımaması, yeni alımların önünü açabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Şirketlerin yeniden hisse geri alımlarına başlaması ve bireysel yatırımcıların alımlarını sürdürmesi de borsalara destek sağlayabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

WALL STREET'TE GÖZLER YENİDEN HİSSE ALIMLARINDA

Citadel Securities'in dikkat çektiği bir diğer unsur ise ABD borsalarının ara seçimlerin ardından tarihsel olarak olumlu performans gösterme eğilimi. Scott Rubner, siyasi belirsizliğin azalmasıyla birlikte piyasadaki büyük alıcıların yeniden devreye girmesinin hisse senetlerini destekleyebileceğini düşünüyor. Özellikle şirketlerin hisse geri alımlarına dönmesi, bireysel yatırımcı talebinin devam etmesi ve mevcut pozisyonların düşük seviyelerde bulunması, yılın kalan bölümünde yükseliş ihtimalini güçlendiren unsurlar olarak sıralanıyor.