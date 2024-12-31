Warren Buffett, 90’ların internet devi VeriSign’a yatırım yapıyor

31 Aralık 2024 09:03 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:09

Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, düşüşteki hisselerine rağmen eski internet devi VeriSign’a 74 milyon dolarlık yeni yatırım yaptı. Şirket, güçlü kâr marjları ve kritik internet altyapısındaki rolüyle dikkat çekiyor.

Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffet mirasını bağışlayacak! Ailesi de şokta

Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffet mirasını bağışlayacak! Ailesi de şokta

Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, 90’ların popüler teknoloji firmalarından VeriSign’a büyük bir yatırım​ yaptı. Şirket, hisse senetlerinin yıl boyunca değer kaybetmesine rağmen, bu eski internet devine milyonlarca dolar değerinde hisse alarak güvenini ortaya koydu.

VERİSİGN NEDİR?

1995 yılında kurulan VeriSign, internetin ilk yıllarında alan adı kaydı yapmak isteyenlerin ilk durağıydı. Özellikle “.com” ve “.net” alan adlarının kaydı ve internet altyapısının kritik bir parçası olan DNS sorgularının desteklenmesi gibi hizmetleriyle tanındı. Aynı zamanda dünyanın 13 kök sunucusundan ikisini yönetiyor.

HİSSELER DÜŞÜŞTE AMA YATIRIM DEVAM EDİYOR

VeriSign hisseleri 2024 yılı içinde %1,38 değer kaybetti. Bu oran, S&P 500’deki %25’lik ve Nasdaq’daki %30’luk artışla karşılaştırıldığında oldukça düşük. Ancak Berkshire Hathaway, yıl sonuna yaklaşırken 74 milyon dolarlık 377.736 hisse daha satın aldı.

Bu hamleyle Berkshire’ın VeriSign’daki toplam hissesi 13 milyonu aştı ve toplam değeri 2,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, şu anda VeriSign’ın en büyük hissedarı konumunda.

BUFFETT’IN İLGİSİNİN SEBEBİ NE?

Buffett’ın bu yatırımı, VeriSign’ın güçlü kâr marjları nedeniyle olabilir. VeriSign, S&P 500 şirketleri arasında Nvidia ile birlikte en yüksek kâr marjına sahip beşinci şirket. Şirketin faaliyet kâr marjı da ABD’nin en büyük şirketleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.

2021 yılında VeriSign hisseleri, teknoloji sektörüne olan yüksek talep ve alan adı kayıtlarındaki artışla birlikte 253 doları görmüştü. Ancak o zamandan bu yana hisseler %19 değer kaybetti ve şu anda 205 dolar civarında işlem görüyor.

BERKSHİRE HATHAWAY’İN STRATEJİSİ

Berkshire Hathaway, 2024 yılında genel piyasa yükselirken nakit biriktiriyor ve hisselerini satıyor. Şirket, üçüncü çeyrek itibarıyla 325 milyar dolarlık nakit ve nakit eşdeğeri biriktirdi. Ayrıca, en büyük yatırımlarından biri olan Apple’daki hisselerinin yarısından fazlasını elden çıkardı.

Buffett’ın düşüşteki VeriSign’a yaptığı bu büyük yatırım, şirketin uzun vadeli potansiyeline olan güvenini gösteriyor. Uzmanlar, VeriSign’ın kâr marjları ve internet altyapısındaki kritik rolü nedeniyle gelecekte değer kazanabileceğini düşünüyor.