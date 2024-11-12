Warren Buffett'tan piyasaya “Dikkat” Mesajı: 166 milyar dolarlık satış

12 Kasım 2024 17:16 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:16

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, ABD borsalarında büyük uyarı taşıyan hamleleriyle dikkat çekiyor. Buffett, 166 milyar dolarlık satış yaparak piyasada adından tekrar söz ettirdi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, Amerikan borsalarına büyük bir uyarı niteliği taşıyan hamlelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Son iki yıldır hisselerden uzak durmayı tercih eden Buffett, 166 milyar dolarlık satış yaparak, piyasanın aşırı değerli olduğuna dair net bir mesaj veriyor. Temkinli yaklaşımıyla tanınan Buffett, şirketi Berkshire Hathaway’in nakit rezervlerini hızla büyütüyor.

HİSSE SATIŞLARI VE NAKİT BİRİKİMİ

Berkshire Hathaway, Apple ve Bank of America gibi portföyünün önemli parçalarını elden çıkardı. Şirketin toplam nakit stoğu 325 milyar dolara ulaşmış durumda. Buffett, hisse senetleri yerine kısa vadeli ABD Hazine bonolarına yöneldi ve bu düşük riskli yatırımlar Berkshire'a şimdiden 10 milyar dolarlık ek kazanç sağladı.

Finans uzmanları, Buffett’ın hisse senetlerinden çekilerek devlet tahvillerine yatırım yapmasını, piyasanın yüksek değerlemesinden duyduğu endişenin bir işareti olarak görüyor. Cathy Seifert gibi analistler, Buffett'ın “ucuzken satın al” felsefesine vurgu yaparak, piyasadaki fırsatların azalmasıyla daha güvenli limanlara yöneldiğini belirtiyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE FIRSAT RİSKİ

Bazı uzmanlar, Buffett’ın bu ihtiyatlı yaklaşımının kaçırılmış bir fırsat olabileceğini düşünüyor. Fed’in faiz oranlarını düşürme ihtimaliyle nakit getirileri düşebilir ve hisse senetleri daha cazip hale gelebilir. Ancak Buffett’ın tarihte defalarca olduğu gibi düşüşlerde fırsat kollayan bir yatırımcı olması, kendisini riske karşı koruma altına aldığını gösteriyor.

YÜKSEK FİYAT-KAZANÇ ORANI UYARISI

Piyasanın durumunu değerlendiren uzmanlar, Shiller oranı olarak bilinen döngüsel fiyat-kazanç oranının 36’nın üzerinde olduğunu ve bunun tarihi ortalamanın çok üzerinde bir değerleme anlamına geldiğini belirtiyor. Bu oran, piyasaların büyük bir düşüş riski altında olduğunu işaret ediyor. Geçmişte, bu oranın yüksek seviyelerde olduğu dönemlerde piyasalar ciddi değer kayıpları yaşamıştı.

Buffett’ın bu adımları, piyasanın bir düşüşle karşı karşıya olduğuna dair endişelerini yansıtıyor. Ekonomik göstergeler de bu endişeleri doğrular nitelikte; ABD tahvil getirileri ters eğilimde ilerliyor ve M2 para arzı önemli bir daralma gösteriyor. Bu veriler, Buffett’ın nakitte beklemeyi tercih etmesinin haklı bir karar olabileceğini gösteriyor.

GELECEK İÇİN HAZIR BEKLİYOR

Buffett, büyük nakit stoğuyla borsada yaşanabilecek fırsatları değerlendirmeye hazır. Piyasalardaki fiyat sapmalarını yakından takip eden Omaha Kahini, piyasaların yeniden normale dönmesini sabırla bekliyor.