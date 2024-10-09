Wells Fargo'dan Türkiye için enflasyon ve dolar kuru tahmini!

09 Ekim 2024 15:51 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:57

ABD’li Wells Fargo Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Finans şirketine göre, TL’de yılsonunda beklenen değer kaybı yaşanmayacak.

Wells Fargo Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomisti Brendan Mckenna, Türkiye​ ekonomisi için yaptığı değerlendirmede TL'nin yıl sonunda beklenen değer kaybını yaşamayacağını ifade ederken TCMB'nin enflasyonla mücadele konusunda temkinli davranışını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

DOLAR KURU İÇİN OLUMLU TAHMİN

CNBC-e'de yer alan habere göre, Mckenna, yılsonunda dolar/TL​ 34,50 seviyesinde kalacak. Tecrübeli stratejiste göre Türkiye'de yıl sonunda enflasyon​ yüzde 55-60 aralığında olacak.

FAİZ TAHMİNİNİ DE ANLATTI

Banka, TCMB’nin faiz politikası için de açıklamalar yaptı. Wells Fargo’ya göre Merkez Bankası 2024 yılı boyunca faiz indirimi yapmayacak. Banka yaptığı değerlendirmelerde baz senaryo olarak TCMB'nin 2025 yılının başlarında ilk faiz indirim hamlesini yapacağını tahmin ediyor. Ancak bankaya göre TCMB'nin enflasyondaki olası sürprizlere karşı temkinli de olması gerekiyor.