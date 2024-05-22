Worldline’dan işletmelere hızlı Z raporu entegrasyonu

22 May 2024 16:58 - Güncelleme : 22 May 2024 17:01

Ev sahibi de kiracı da yüzde 25 sınırında! Uzman isim uygulama sonrası süreci anlattı

Ev sahibi de kiracı da yüzde 25 sınırında! Uzman isim uygulama sonrası süreci anlattı

Ödeme sistemleri alanında Avrupa lideri olan Worldline, NetteCap iş birliği ile Worldline’ın sunduğu yazarkasaPOS cihazları için geliştirdiği Z Raporu Entegrasyonu işletmelerin günlük muhasebe süreçlerini daha verimli hale getiriyor.

MUHASABE İŞLERİ KOLAYLAŞACAK

Worldline’ın NetteCap iş birliğiyle hayata geçirmiş olduğu bu çözüm ile işletmeler, Z Raporlarına tek tuşla erişerek, NetteCap üzerinden hızla LucaMMP sistemine aktarabiliyorlar. Ayrıca muhasebeleştirme işlemlerini kolayca tamamlayabiliyorlar.

Bu entegrasyon, işletmelere operasyonel süreçlerini optimize etme ve muhasebe yönetimini kolaylaştırma imkânı sunuyor. Çözüm, kullanıcı dostu arayüzü ve etkili performansı ile işletme sahiplerine daha rahat bir iş süreci sağlıyor.

Worldline Türkiye Genel Müdürü Gökşin Öney Yılmaz, konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi:

TEK BİR TUŞ YETERLİ

“Worldline olarak Türkiye’de 420 bin yazarkasamız ile 300 bine yakın işyerine hizmet veriyoruz. Cihazlarımız üzerinde geliştirdiğimiz katma değerli uygulamalar ve çözüm ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyonlarla mükelleflerin iş akışlarını hızlandırıyoruz.

Mali danışmanlar ve onların müşterilerine sunduğumuz bu çözüm ile Z raporlarını tek tek muhasebe programına girmek yerine, tek bir tuşla aktarmak mümkün oluyor. Bu entegrasyon sayesinde mükellefler, zamandan tasarruf edebildikleri gibi hata payını da ortadan kaldırarak muhasebe süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilecekler.”

Worldline’ın NetteCap iş birliği ile geliştirdiği Z Raporu Çözümü, işletmelerin muhasebe süreçlerine verimlilik katmayı hedefliyor.