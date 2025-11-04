Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

WTM Londra'da odak ülke Türkiye! Bakan Ersoy açıkladı: Dünya turizmine Türkiye böyle damga vurdu

Bugün ziyaretçilere açılan World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy fuarda son verileri paylaşarak Türkiye’nin 2025 yılında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle ilk 9 ayı tamamladığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
WTM Londra'da odak ülke Türkiye! Bakan Ersoy açıkladı: Dünya turizmine Türkiye böyle damga vurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 19:26

Dünyanın en prestijli buluşmalarından World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye, fuarın en büyük ulusal stantlarından biriyle yerini alarak sektörün odak noktası oldu.

BAKAN ERSOY: TÜRKİYE İLK 9 AYI 50 MİLYON ZİYARETÇİYLE TAMAMLADI

Kültür ve Turizm Bakanı fuarın açılış gününde sektör profesyonelleriyle bir araya geldi ve Türkiye turizminin son verilerini paylaştı.

WTM Londra'da odak ülke Türkiye! Bakan Ersoy açıkladı: Dünya turizmine Türkiye böyle damga vurdu

World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı’nın hem sezonun kapanışı hem de yeni sezonun gelişmeleriyle ilgili en iyi fikir sahibi olunabilecek market fuarlardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle ilk 9 ayı tamamladığını söyledi.

WTM Londra'da odak ülke Türkiye! Bakan Ersoy açıkladı: Dünya turizmine Türkiye böyle damga vurdu

Bu rakamların hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğuna işaret eden Ersoy, “Bu da ziyaretçi sayısında yüzde 1.6’lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7’nin üzerinde bir artış demektir. Yıl sonu olan hedefimiz 64 milyar dolara ulaşabileceğimizi görebildik bu veriler sonunda.” dedi.

"YIL SONU HEDEFİMİZ 64 MİLYAR DOLARA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Bakan Ersoy, bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye turizminin yılı güçlü kapatacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Çok zorlayıcı bir süreçten geçtik. Bölgemizde hem depremler hem de iki büyük çatışma rezervasyon akışını yavaşlatmış olsa da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaptığımız yoğun kampanyalar sayesinde akışları tekrar hızlandırdık. Son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk.”

WTM Londra'da odak ülke Türkiye! Bakan Ersoy açıkladı: Dünya turizmine Türkiye böyle damga vurdu

İNGİLTERE PAZARI 4.5 MİLYON HEDEFLE BÜYÜYOR

Bakan Ersoy, İngiltere pazarında çift haneli büyümeye odaklandıklarını belirterek şöyle devam etti:

“İngiltere geneline bakacak olursak bu seneyi 4 milyon 250 bin ziyaretçiyle kapatacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz 4,5 milyonun üzerinde İngiliz pazarından ziyaretçi almak. Bunu sadece İngiltere olarak da görmüyoruz; İrlanda gibi yeni çevre destinasyonlara da konsantre olmuş durumdayız.”

GELECEĞE MİRAS VE GASTRONOMİ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI

Türkiye’nin artık klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayan Ersoy, turizmde artık deniz-kum-güneş üçgeninden çıkıldığını hatırlattı.

Özellikle ürün çeşitlemesi ve kaynak destinasyon çeşitliliği konusunda son 7-8 yıldır çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Ersoy, konuşmasında “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülen arkeolojik kazılar ve gece müzeciliğinin, yeni turizm ürünleri arasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

WTM Londra'da odak ülke Türkiye! Bakan Ersoy açıkladı: Dünya turizmine Türkiye böyle damga vurdu

Ayrıca gastronomi alanında Michelin Guide kapsamının genişlediğini de belirten Bakan Ersoy, “Şimdi bu sene Kapadokya'da yeni destinasyon olarak katılacak ve bundan sonraki yıllarda artık tüm Türkiye Michelin yıldızının kapsama alanına giriyor.” dedi.

ARTIK SADECE NİCELİK DEĞİL, NİTELİK DÖNEMİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizm stratejisinde nitelikli turist hedefinin sürdüğünü belirtti.

Artık sadece nicelik değil nitelik de dönemi dediklerini kaydeden Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu da geçen haftaki rakamlara oldukça olumlu bir şekilde yansıdı. Yabancı turist gecelik harcamasının 9 ayda 116 dolarlara çıktığını gördük. Bu demektir ki yıl sonu tahmini 118 dolarlarla bu yılı kapatacağız.”

"GÖBEKLİTEPE SERGİSİ AVRUPA'YA YAYILACAK"

İtalya’nın başkenti Roma’nın simgelerinden Kolezyum’da büyük ilgi gören Göbeklitepe sergisiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ersoy, serginin diğer Avrupa ülkelerine taşınacağını açıkladı.

WTM Londra'da odak ülke Türkiye! Bakan Ersoy açıkladı: Dünya turizmine Türkiye böyle damga vurdu

Serginin Kolezyom’da 6 milyondan fazla rekor sayıda bir ziyaretçi aldığını söyleyen Ersoy, “Kültür turlarına çok ağırlık veriyoruz, arkeolojik turlara. Berlin'de ve İngiltere'de de şu anda bakıyoruz. İngiltere'de de düzenlemeyi düşünüyoruz. Ve 2026 yılı içinde Berlin’de de planlıyoruz. Sergiyi birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere yaygınlaştıracağız.” dedi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE TEMASLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuar kapsamında dünyanın önde gelen tur operatörleri TUI, EasyJet Holidays ve Jet2 Holidays yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Ersoy, ayrıca KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maldivler Turizm ve Çevre Bakanı Thoriq İbrahim ile de bir araya gelerek karşılıklı iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

ETİKETLER
#turizm
#mehmet nuri ersoy
#Türkiye Turizmi
#World Travel Market
#Wtm Londra
#Yönettim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.