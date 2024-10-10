Yabancı borsada satışa döndü! Hisse senedi stokları geriledi

10 Ekim 2024 15:17 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:19

Yurt dışında yerleşik kişiler geçtiğimiz hafta borsada satış tarafına geçti. Yabancılar net 291,1 milyon dolarlık hisse senedi satarken 24,4 milyon dolarlık DİBS’ni elden çıkardılar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Yurt dışı yerleşiklerin borsada satış tarafına geçtiği görüldü.

SATIŞ TARAFINA GEÇTİLER

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 291,1 milyon dolarlık hisse senedi​ sattı. Ayrıca, 124,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı gerçekleşti. Yabancılar 62,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

HİSSE SENEDİ STOKLARI DA GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Eylül itibarıyla 34 milyar 50,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Ekim'de 31 milyar 13,4 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS​ stoku 15 milyar 968,3 milyon dolardan 15 milyar 735,2 milyon dolara düştü. ÖST stokları 280,7 milyon dolardan 343,2 milyon dolara çıktı.