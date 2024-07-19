Yabancı borsada satışa geçti! Tahvil alımı ise hızlandı

19 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:33

Yabancıların borsadaki hareketleri yakından takip ediliyor. Yurt dışında yerleşik kişilerin piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verileri belli oldu.

YABANCI SATIŞ POZİSYONUNDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 12 Temmuz haftasında yabancılar 57,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Yabancı yatırımcılar borsada 5 Temmuz haftasında 156,4 milyon dolarlık hisse senedi alarak 8 hafta sonra alım tarafında yer almıştı.

Önceki 7 haftada yabancı yatırımcının toplam hisse satışı 2 milyar 157 milyon doları bulmuştu. Yabancıların hisse senedi stokları piyasa değeri 40,8 milyar dolardan 41,05 milyar dolara yükseldi.

TAHVİL ALIMI HIZLANDI

Yabancı yatırımcıların tahvil alımı geçen hafta 895,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.