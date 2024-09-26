Yabancı yatırımcı borsada bir ay sonra alım tarafına döndü

26 Eylül 2024 17:00 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Buna göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta 96,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparak bir ay sonra yeniden alım tarafına geçtiler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ verilerine göre yabancı yatırımcı​ aylar sonra ilk kez alı tarafına geçerek net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi​ aldı.

BORSADA ALIM TARAFINA GEÇTİ

Merkez Bankası verileri yabancı yatırımcıların son dönemlerde borsada aldığı pozisyonu ortaya koydu. Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Ayrıca, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 1 milyar 582,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yapıldı.

HİSSE SENEDİ STOKU DA BELLİ OLDU

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Eylül itibarıyla 33 milyar 645,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Eylül'de 34 milyar 892,1 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 734 milyon dolardan 16 milyar 199,7 milyon dolara, ÖST stokları 290,7 milyon dolardan 293,4 milyon dolara yükseldi.