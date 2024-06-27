Yabancı yatırımcıdan 1,5 ayda 2 milyar dolar satış geldi

27 Haziran 2024 16:27 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:41

Faizsiz kredi için 8 banka harekete geçti! Kredi vadesi ve tutarları belli oldu

Faizsiz kredi için 8 banka harekete geçti! Kredi vadesi ve tutarları belli oldu

Yabancıların borsada hisse satışları sürerken Merkez Bankası konuya dair önemli verileri açıkladı.

SATIŞLAR 6 HAFTADIR DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası verilerine göre, 21 Haziran haftasında yabancılara 158,3 milyon dolarlık hisse satışı yapıldı. Hisse satışının devam etmesine rağmen toplam büyüklükte azalma görüldü. İki hafta önce hisse satış rakamı 542,7, geçen hafta 439,2 milyon dolar düzeyindeydi.

Yabancı yatırımcılar böylece art arda altı hafta hisse senedi satışı yaptı. Altı haftada yabancı yatırımcının toplam hisse satışı 1 milyar 930 milyon doları buldu.

HİSSE SENEDİ STOKU 40 MİLYARIN ÜZERİNDE

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku ise bir önceki haftaki 40,3 milyar dolardan 40,6 milyar dolara çıktı.