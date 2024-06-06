Yabancı yatırımcıdan hisselerde sert satış hamlesi!

06 Haziran 2024 17:39 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre yabancıların hisse satışları arttı.

DİBS ALIM SATIMI VERİLERİ BELLİ OLDU

TCMB, 31 Mayıs haftasında DİBS (Kesin Alım) net alımlarının 94,1 milyon dolar olduğunu açıkladı. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 78,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 296,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 20,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

HİSSE SENEDİ STOKU 41,12 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 41 milyar 118,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 9 milyar 935,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 16,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 74,2 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 303,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.