Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler! Yabancının gözü bu hisselerde

26 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:00

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların son günlerde en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Yabancı Yatırımcı İşlem Listesine bakarak yabancının en çok aldığı hisseleri İş Yatırım analiz etti. Günlük yabancı oranları tablosunda en çok artan ve en çok azalan hisseler yer aldı.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan ve azalan hisseler İş Yatırım tarafından raporlandı. Türk hisse senedi​ piyasası borsa yatırımcıları tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Hisse senedi, endeks ve ETFs hakkında yazılan hisse senedi analizleri yayınlanmaya devam ediyor. İş Yatırım da son analizini yayımladı. İşte yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler.

YABANCI ORANLARI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Hazırlanan yabancı yatırımcı​ bazlı hisse senetlerinde günlük yabancı oranları tablosunda en çok artan ve en çok azalan hisseler analiz edildi.

Günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler şöyle sıralandı;

LIDER:4.52 bps,

ETILR:3.01 bps,

EGEPO:2.16 bps

Yabancı oranı azalan hisseler ise şöyle;

KRGYO:-2.38 bps,

BSOKE:-1.72 bps,

ONCSM:-1.69 bps.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan 5 hisse;

AHSGY:10 gün,

YGGYO:10 gün,

DOHOL:8 gün,

EDIP:8 gün,

KOZAA:8 gündür yabancı oranları yükselişte.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen 5 hisse;

ALMAD:10 gün,

KSTUR:10 gün,

PKENT:7 gün,

ARENA:6 gün,

BTCIM:6 gündür yabancı oranları sürekli düşüyor

BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI 5 HİSSE

ABD'li yatırım bankası Bank of America'nın Borsa İstanbul'da dün hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Bank of America'nın bugün en çok alım yaptığı 5 hisse:

YKBNK

GARAN

KOZAL

ASELS

AEFES

Bank of America'nın bugün en çok satış yaptığı 5 hisse:

AKBNK

ISCTR

TUPRS

BIMAS

PETKM

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